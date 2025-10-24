Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Inauguración de la Marina de Empresas, en 2015. Irene Marsilla.

La Marina de Valencia acoge el primer enclave tecnológico de la Comunitat

Esta zona dará incentivos fiscales a las empresas que se ubiquen en ella

Pau Alemany

Pau Alemany

Valencia

Viernes, 24 de octubre 2025, 13:10

La Comunitat Valenciana ya cuenta con su primer enclave tecnológico urbano. La Marina de Valencia será la ubicación de este espacio, entendido como un entorno ... natural en el que se establecen emprendedores y empresas de base tecnológica, con el objetivo de facilitar la innovación y la competitividad mediante beneficios fiscales. De este modo, bajo el nombre de 46 Valencia Mediterranean Tech Hub, tendrá un espacio de 74.000 metros cuadrados.

