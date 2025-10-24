La Marina de Valencia acoge el primer enclave tecnológico de la Comunitat

La Comunitat Valenciana ya cuenta con su primer enclave tecnológico urbano. La Marina de Valencia será la ubicación de este espacio, entendido como un entorno ... natural en el que se establecen emprendedores y empresas de base tecnológica, con el objetivo de facilitar la innovación y la competitividad mediante beneficios fiscales. De este modo, bajo el nombre de 46 Valencia Mediterranean Tech Hub, tendrá un espacio de 74.000 metros cuadrados.

Así se ha publicado este viernes en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), donde se matiza que la resolución es provisional, ya que todavía queda la aprobación definitiva por parte del Consell. El nuevo enclave, que abarca la zona del Puerto de València, València Innovation Capital y La Harinera, busca consolidar un espacio de referencia en innovación, tecnología y sostenibilidad, con una alta concentración de empresas tecnológicas, empresas emergentes e instituciones vinculadas al desarrollo industrial y digital.

El Ayuntamiento de Valencia realizó la petición para que la Marina se amparara bajo esta denominación en junio de este año. Ya en ese momento detalló que se ofrecerían inventivos fiscales y trámites simplificados. A partir de ahí, el director general de Innovación realizó un informe preceptivo para analizar la viabilidad de la declaración.

Así, queda acreditada la existencia de empresas de innovación ubicadas en la zona geográfica que se propone delimitar como enclave tecnológico urbano de València, en concreto, la Autoridad Portuaria de València, así como la existencia de convenios con parques tecnológicos, en este caso asociados a las dos universidades públicas en la ciudad: Parque Científico de la Universitat Politécnica de València (UPV) y con el Parque Científico de la Universitat de València (UV).

En cuanto a las rebajas fiscales, desde la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo explican que «se bonificará el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO)», un tributo que pertenece al Ayuntamiento.

La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, considera que esta iniciativa «supone una oportunidad para atraer inversiones en materia de tecnología e innovación». »La creación del Mediterranean Tech Hub refuerza la colaboración entre universidad, empresa y administración pública«, agrega.