María José Mainar, pionera entre patronos Jesús Signes La vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Valencia tiene como uno de sus principales retos ayudar a las pymes a abrirse a nuevos mercados ELÍSABETH RODRÍGUEZ VALENCIA. Domingo, 12 agosto 2018, 01:08

Aunque algunos progresos no suceden tan rápido como gustaría, poco a poco acaban abriéndose paso en forma de pequeñas batallas ganadas. En este caso, ha ocurrido en el ámbito empresarial valenciano, donde una mujer ocupa por primera vez el cargo de vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Valencia. Por primera vez en los más de cien años de historia de esta institución. Se dice pronto.

Además, no se trata de una profesional cualquiera. María José Mainar lleva a sus espaldas una larga trayectoria en la que destaca por su papel activo en defensa de los derechos de las mujeres en el mundo empresarial. Una lucha por reconocer a esa mitad de la población que también está presente pero que tantas dificultades tiene para acceder a un mismo salario que sus compañeros o para alcanzar un puesto directivo pese a contar con méritos y conocimientos suficientes.

Mainar es presidenta de la Federación de Empresarias y Profesionales BPW Spain, un lobby cuyo objetivo es impulsar la igualdad de oportunidades en este ámbito. En concreto, lleva cinco años al frente de la organización, pero además, ha llevado también el timón de Evap, la asociación de empresarias de Valencia. Por otra parte, es socia fundadora de Eratema, una empresa de Investigación de Mercado, que provee a sus clientes de información relevante para optimizar sus procesos de toma de decisiones tácticas y estratégicas. Ahora, con este cargo en Cámara Valencia, Mainar asegura sentir el peso de la responsabilidad, pero lo afronta con la mirada puesta en el futuro y en los retos. La profesional se describe como optimista y considera que la Comunitat continuará creciendo pese a los lastres que suponen las tensiones geopolíticas.

«Es un reto, estoy acostumbrada a marcarme retos. Espero poder aportar esa visión empresarial femenina al ejecutivo de Cámara Valencia. Creo que las mujeres aportamos un punto de vista diferente y enriquecedor», aseguraba Mainar con firmeza en una entrevista concedida a LAS PROVINCIAS. En ese sentido, la dirigente también indica que son muchos os estudios que avalan que la participación de las mujeres en los consejos incide directamente en los resultados de las empresas y organizaciones.

Entre sus principales desafíos a bordo del ente cameral está ayudar al empresariado valenciano y a las pymes a abrirse camino en nuevos mercados. Uno de los más prioritarios es Asia. «Entrar en el mercado asiático no se hace de forma sencilla. Hay que llegar muy preparados y con mucha especialización, conocer la forma de hacer negocios allí, que es muy diferente», explica Mainar, quien además vaticina que la relación entre países europeos se reforzará con las políticas proteccionistas de Estados Unidos.

Y es que, la profesional llega al cargo en un momento especialmente convulso para el comercio global, con una guerra comercial desatada entre los dos bloques económicos más potentes del mundo. A todo esto, se suma la fuerte competitividad entre distintas regiones y empresas. Ante esta situación, Mainar recomienda a las empresas valencianas que apuesten por la innovación como herramienta principal para hacerse hueco en cualquier mercado. Pero no se refiere solo a innovación en el producto o servicio, sino en la forma de producir, el modelo de negocio y la manera de gobernar. «No nos sirven los modelos anteriores. Las empresas deben plantear estrategias novedosas con una mayor planificación que la empleada hasta ahora», indica.

Competitividad valenciana

Según Mainar, las empresas valencianas también tienen entre sus principales retos el incremento de la competitividad. «Yo siempre digo que Valencia está en la media de las medias para todo. Si no fueran competitivas nuestras empresas no estaríamos avanzando», reflexiona la profesional, quien sitúa a la Comunitat en el camino del progreso aunque considera que su crecimiento podría ser mayor de no ser por los factores geopolíticos.

«Vamos avanzando. Hemos superado una crisis tremenda, en la que la Comunitat se ha visto muy afectada. Somos unas de las comunidades más exportadoras y seguimos avanzando», afirma con optimismo. Entre otras cuestiones de actualidad, Mainar se pronuncia contundente sobre los efectos que puede tener la crisis separatista en Cataluña: «es cierto que coyunturalmente puede beneficiar a la Comunitat por la cercanía, pero en su conjunto y con una visión global, no beneficia a nadie a la larga».