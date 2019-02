Manuel Rubert: «Creíamos que habría menos visitas por la tensión internacional, pero no ha sido así» El presidente de Cevisama, Manuel Rubert. / consuelo chambo El presidente de Cevisama, salón internacional de la cerámica, asegura que este año ha superado al anterior a pesar del 'Brexit' y del resto de frentes comerciales ELISABETH RODRÍGUEZ Lunes, 4 febrero 2019, 00:20

El certamen de cerámica Cevisama cerró sus puertas la semana pasada con un buen sabor de boca para el sector. Aunque todavía no se registran cifras oficiales, el presidente del salón, Manuel Rubert, asegura que la edición de 2019 ha superado a la anterior, que además contó con la feria bianual de maquinaria cerámica. Según indica el dirigente, ni la ralentización económica ni la incertidumbre internacional ha pasado factura al evento valenciano.

-¿Qué balance hace del certamen de este año?

-La semana ha sido muy intensa, estamos contentos por el nivel de profesionales que han venido a visitarnos. Han venido más compradores, expositores, decoradores y arquitectos. Respecto a cifras finales, no tenemos todavía nada, pero intuimos que superaremos al año pasado, que ya fue un éxito porque tuvimos 94.000 visitantes contando que se celebraba también la feria de maquinaria cerámica, que se organiza cada dos años.

-¿La desaceleración económica se ha detectado en la feria?

-A final de año, el sector tuvo un crecimiento relativo, pero creo que en Cevisama no se ha notado la desaceleración. El comprador y expositor están satisfechos porque ven que esa ralentización no es tan fuerte, sino que continúan creciendo las ventas aunque no a grandes niveles. El mercado está respondiendo al producto y esperamos que esas respuestas sean contundentes.

-¿Cómo valora la caída de ventas registrada en algunos mercados?

-Hay que tener en cuenta que los mercados más importantes en la compra de cerámica, como Europa y EE UU, se están registrando crecimientos fuertes. Además el Ivace ha traído a la feria a varios compradores importantes estadounidenses y la impresión fue extraordinaria porque se han vuelto con la idea de participar más en el producto español. El sector está convencido de que en 2019, EE UU se convertirá en el primer comprador, por delante de Europa. Hace unos años la presencia de cerámica española era muy poca, por lo que el crecimiento ha sido brutal en poco tiempo.

-¿Teme que esas buenas expectativas puedan ser frustradas por Trump?

-Lo cierto es que no, no tememos que las políticas de Trump vayan a perjudicar al sector. Sí es verdad que nos está perjudicando el 'Brexit' y ahí sí que hay preocupación porque Reino Unido era nuestro tercer mercado. También hay incertidumbre en otros mercados como el Golfo Pérsico, donde se registra un descenso de las ventas, al igual que en Argelia, debido a los aranceles que están imponiendo. Creíamos que por todas las tensiones internacionales habría menos visitas a la feria por parte de estos países y, sin embargo, vemos que no ha sido tan malo como predecíamos.

-¿Qué objetivo tiene para la próxima edición?

-Cuando una feria tiene éxito, los expositores apuestan por la siguiente. Y los que no han venido, les invitamos a que vengan. Respecto a los visitantes pasa lo mismo, si van a una feria y ven el nivel sorprendente que hay, estos visitantes lo comunicarán y provocarán un efecto llamada. Luego, el sector de fritas y esmaltes también está llamando a más público.

-¿El éxito del certamen es indicador de que el sector va igual de bien? ¿Es extrapolable al mercado laboral?

-Es cierto que el sector sufrió una ralentización del crecimiento a finales del año pasado, pero realmente ha seguido creciendo, solo que de forma más moderada. Todo el mundo está pendiente del sector cerámico porque empleamos directamente a 15.000 trabajadores en España y 25.000 más de manera indirecta. Es decir, son 40.000 personas las que viven del sector cerámico.

-¿Cómo prevé que la feria encaje todo el proceso de concentración que se está viviendo en la industria cerámica?

-El 90% se fabrica en Castellón, es una industria que siempre ha estado concentrada. Todos los sectores están sufriendo una evolución. Lógicamente, la globalización lleva a que un grupo de fabricantes quiera desmarcarse del resto, con un estilo de producto que las otras compañías no pueden realizar. Es decir, estas fábricas tratan de especializarse para distinguirse.

-¿El público de Cevisama ha cambiado mucho con los años?

-El mercado de la cerámica ha cambiado por completo en el mundo contract. Hay un mercado de reposición bastante alto que cada vez va a más. Además, lo que interviene mucho son los decoradores, que están muy interesados. Antes la cerámica sólo se utilizaba en las cocinas para recubrir, pero ahora también se utiliza para decorar desde hoteles, hasta en exteriores, pasando por restauración.

-¿A qué nivel se encuentra Cevisama respecto a su homóloga italiana Cersaie?

-No me gusta hablar de otras ferias, pero pretendo demostrar que Cevisama es la número uno en el mundo, creo que este año hemos demostrado que somos una gran feria. Es una satisfacción el éxito que vivimos este año. No hemos tenido solo compradores que buscaban volumen, sino que quieren diferenciar la cerámica de otros materiales.