Las mandarinas de Sudáfrica arrebatan las ventas en el exterior a las valencianas Clementinas ya maduras para ser recolectadas, pero el mercado está muy lento por la competencia sudafricana. / V. Ll. La Unió denuncia una estrategia de la gran distribución europea que prefiere variedades tardías del hemisferio sur antes que la oferta española de temporada VICENTE LLADRÓ Valencia Lunes, 15 octubre 2018, 20:31

La producción valenciana de mandarinas precoces no está saliendo al ritmo que sería necesario, lo que incrementa el nerviosismo de los agricultores y las quejas en el sector sobre la falta de 'movimiento' comprador en el campo. A estas alturas ya es evidente que parte de la cosecha de algunas variedades primerizas no podrán salir, se quedarán irremisiblemente sin recolectar en los campos. Tal es el caso, por ejemplo, de subvariedades de satsuma como Iwasaki y Oktsu, y lo mismo en clementinas precoces como Clemenrubí, Clemensoon, Oronules, Marisol y otras. Se ven campos con la fruta muy madura, cuando estas variedades tienen que recogerse nada más iniciarse el cambio de color en la piel, al empezar a aparecer los primeros tonos amarillos, sin casi señal aún del naranja, que sale después.

Son frutas de campañas muy cortas, si se dejan madurar en el árbol más de la cuenta se corre el peligro de que se estropeen, que les pique la mosca Ceratitis o se vean afectadas de piel por cualquier lluvia. Es decir, que si se ven partidas de este tipo en el árbol, lo más probable es que sea porque no hayan encontrado hueco en el mercado. En ocasiones se trata de campos en los que se nota que se ha recolectado un 'pase', pero transcurren los días y no se coge lo que queda. El riesgo es que se quede allí y se estropee. Probablemente será año de muchas quejas y conflictos por este motivo. También se dan casos en los que los frutos se aprecian faltos de jugo, circunstancia que no anima a mucho éxito comercial.

Pero, a todo esto, ¿qué está pasando?, ¿a qué se debe esta atonía de compra-ventas que está provocando que se vaya a perder mucha fruta?

La Unió de Llauradors ha ofrecido una clave importante que explica la situación: «La gran distribución europea se ha decantado por la oferta de mandarinas tardías de Sudáfrica y otros países del hemisferio sur, en lugar de por las satsumas y clementinas precoces españolas, fundamentalmente valencianas». Esto obedece a «una estrategia calculada» que denuncia esta formación agraria, porque además se ve propiciada «por el acuerdo UE Sudáfrica, que perjudica a los citricultores valencianos».

El acuerdo de la UE que favorece a los cítricos sudafricanos resulta peor de lo que se temía

Advierte La Unió que este anómalo desenlace «era un secreto a voces que se ha podido confirmar». Las «sospechas y la preocupación de los agricultores por la falta de compras en el campo» chocan con la evidencia de unas pautas comerciales de gran calado que están pillando a contrapelo a la producción valenciana, incapaz por el momento de reaccionar.

A las grandes cadenas europeas les viene bien contar con un suministro muy regular y cada vez más extendido a lo largo del año de mandarinas de las mismas variedades, como Nadorcott, Tango, Orri... (todas ellas patentadas); da igual que sean del hemisferio norte que del sur, primero de uno y luego del otro. Los productores de estas variedades han trabajado para poder ofrecerlas la mayor parte del año, el objetivo es llegar a casi todo el ejercicio, siempre el mismo tipo de fruta. Eso les gusta mucho a los jefes de compra de los supermercados, porque les da estabilidad en la oferta, sin quebraderos de cabeza del tipo 'ahora esta clase, luego llega la otra, pero está también aquella...' No les gusta tanta dispersión en perecederos.

En ese engranaje se queda de momento bastante a contrapié la oferta clásica española de satsumas y clementinas de gran calidad pero genéricas, no registradas, producidas en general por infinidad de pequeños y medianos agricultores capaces de ofrecer mucha diversidad con fruta fresca de temporada. Y luego hay otro perdedor, como recuerda La Unió: el consumidor, que en medio de las estrategias de unos y la falta de llegada de otros, se quedan privados en gran medida de una oferta que, de tenderla a mano, la prefieren sin duda, pero sufren también «el engaño que supone ofrecer de forma masiva unos cítricos que, probablemente, se recolectaron hace ya meses en zonas situadas a ocho mil kilómetros de distancia».

A diferencia de las cadenas del resto de Europa, la Unió pone a salvo a las españolas, porque «mantienen una política de suministro habitual con la producción fresca valenciana», y recuerda que, lamentablemente, se confirman los malos augurios que traía el acuerdo entre la UE y Sudáfrica, pese a que Bruselas y el Gobierno español se ocuparan tanto en defender que no perjudicaría a los citricultores españoles porque, según decían, no se solaparían las producciones. Ahora se demuestra que no sólo se solapan sino que la oferta sudafricana les quita el mercado a marchas forzadas a las mandarinas valencianas.

Fepex pide fitosanitarios para combatir plagas de la fruta

Representantes de la Federación de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas (Fepex) han planteado al secretario general del Ministerio de Agricultura, Fernando Miranda, las principales preocupaciones del sector; entre ellas reclaman que el Gobierno tome medidas para que los productores hortofrutícolas puedan disponer de suficientes productos fitosanitarios efectivos para poder combatir las plagas de los cultivos.

Este es uno de los problemas más importantes que están lastrando la competitividad del sector, lo que se está traduciendo en la caída del ritmo exportador. Mientras que la tasa de aumento de ventas al exterior en 2015 se situó en el 14%, en 2017 se quedó en un 1%, con 12.617 millones de euros. Otra cuestión preocupa es la apertura de nuevos mercados que descongestionen los tradicionales.