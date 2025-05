El líder de la trama del fraude de un millón de euros a Labora encabeza una red de 27 empresas

Detrás del fraude de un millón de euros a Labora se encuentra un empresario que llegó a gestionar hasta 27 compañías, de las cuales, ... varias de ellas están siendo investigadas por el Juzgado de Instrucción número 1 de Elche. El dirigente empresarial, que responde a las iniciales J. P. E. V., creaba mercantiles dedicadas a diversas actividades con el objetivo de cobrar subvenciones destinadas a la creación de empleo.

Según ha podido saber LAS PROVINCIAS, este empresario es el administrador de cuatro de las once mercantiles que están siendo objeto de las diligencias judiciales y apoderado de otra, además de estar vinculado a la mayoría de las empresas que también aparecen en el documento al que ha tenido acceso este periódico. En concreto, las sociedades que J. P. E. V. utilizó presuntamente para defraudar a Labora son Grupo Innovation JP 2020 SL, J&M Redwi Telecom 2021 SL, JP Group Avanti SL, Evosegur SL y Presor Investement SL.

La acitvidad de estas compañías es diversa y va desde el comercio al por menor de aparatos electrodomésticos hasta la venta de equipos electrónicos y de telecomunicaciones, pasando por el comercio de textil, servicios de sistemas de seguridad y alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia. Todas ellas se ubican en Elche, a excepción de J&M Redwi Telecom, cuyo domicilio social se encuentra en Valencia.

Junto a J. P. E. V., hay otras dos figuras clave en el fraude millonario a Labora: C. M. D y A. T. H. La primera es en la actualidad administradora única y accionista mayoritaria de Presor Investment SL, una empresa inmobiliaria constituida en diciembre de 2013 y en la que J. P. E. V. figura como apoderado en 2019 y 2021. Mientras que la segunda, que actualmente mantiene cuatro empresas activas, es desde el pasado abril administradora única de Bussines Investment MJ 2022 SL, especializada en la construcción de edificios residenciales y en la que sustituyó en el cargo a C. M. D. La madeja de relaciones no acaba aquí pues en esta misma compañía fue apoderada poco menos de un año, entre marzo de 2023 y febrero de 2024, otra persona que responde a las iniciales de J. A. O.

También figuran como investigadas las empresas Grupo Telecom 2021 SL, constituida en 2021 y que entró en concurso voluntario de acreedores dos años después, según figura en el BORME. Especializada en la compra y venta de productos electrónicos y de telefonía, al frente está J. O. B., quien aparentemente no guarda relación con J. P. E. V. Una situación similar es la de Insularis Import SL, que tiene como socio a J. R. O. B. Constituida a finales de diciembre de 2021, en este caso sí que sigue activa.

Fue a principio del mes de mayo cuando la Guardia Civil, en el marco de la operación 'Uncover', detuvo a cuatro personas e investigadas otras dos vinculadas con las operaciones fraudulentas que se desarrollaron entre 2021 y 2022 entre once empresas con domicilio social en Elche.

Labora detectó actuaciones sospechosas en tres programas de ayudas cofinanciadas por la Generalitat Valenciana y el Fondo Social Europeo en los que se subvenciona la contratación de personas desempleadas. Las empresas investigadas, que en la mayoría de los casos se creaban a propósito para cobrar el dinero, solicitaban subvenciones dirigidas a fomentar la contratación indefinida de jóvenes cualificados o personas en situación vulnerable, según ha explicado la Guardia Civil. Aunque los contratos laborales inicialmente sí se formalizaban, en la mayoría de los casos no respetaban los requisitos que exige la normativa. En muchas ocasiones los trabajadores eran despedidos al poco tiempo, presentaban bajas voluntarias o las empresas cesaban su actividad. Desde la conselleria informan de que algunas de las nuevas sociedades que se crearon para ejecutar el fraude operaban como centros de atención de llamadas, también conocidos como 'call center'.