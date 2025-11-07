La ley aclara si las inmobiliarias pueden cobrar al inquilino los gastos de gestión por el alquiler Muchas agencias tratan de cobrar este pago al arrendatario, que debe conocer cuáles son los ingresos que corresponden al propietario del inmueble

Tamara Villena Valencia Viernes, 7 de noviembre 2025, 01:18

La crisis de la vivienda es innegable y los ciudadanos cada vez lo tienne más complicado para hacerse con un inmueble en el que vivir en España. Una situación que, aunque se agrava en las principales ciudades, se extiende también a municipios y zonas cercanas a áreas metropolitanas, donde resulta casi misión imposible encontrar un alquiler asequible o una propiedad a la venta.

Además, ante el disparado precio de la vivienda y la inflación por la que pasa España, es muy complicado poder ahorrar para poder acceder a un inmueble en propiedad, especialmente con sueldos que siguen muy por debajo del nivel de vida actual en el país. Así que a muchos no les queda más alternativa que seguir de alquiler, una situación en la que hay que tener muy claro desde el principio qué corresponde pagar al propietario y qué al inquilino.

Por eso, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha lanzado una campaña para denunciar y recurrir los cobros «abusivos» de algunas agencias de alquiler a los arrendatarios por servicios no solicitados, como gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato, que corren a cargo del arrendador desde mayo de 2023, según la modificación introducida en la Ley de Arrendamientos Urbanos por la Ley por el derecho a la vivienda.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha confirmado que las agencias no pueden exigir o imponer a los arrendatarios una comisión o gasto por la intermediación realizada por ellas en los servicios prestados para suscribir el contrato de arrendamiento, sino que estos servicios deben ser solicitados y/o aceptados por el arrendatario en un contrato independiente del contrato de arrendamiento donde deben especificarse con claridad y transparencia.

Hace un año, OCU denunció a Alquiler Seguro ante el Ministerio de Consumo por el cobro irregular de servicios a los arrendatarios, una denuncia que el Ministerio ha recogido para analizar este tipo de abusos.

En marzo se anunció la apertura de un expediente sancionador contra una gran agencia inmobiliaria que opera en toda España por posibles prácticas abusivas contra los arrendatarios, en cuyo comunicado se citaban tres cobros irregulares: la gestión del arrendamiento, la imposición de un seguro y la contratación de servicios no solicitados, todos advertidos por OCU en su denuncia contra Alquiler Seguro.

Por su parte, OCU ha solicitado al Ministerio que sancione a esta agencia investigada, «acorde a los beneficios ilícitos obtenidos», aunque si las irregularidades se considerasen graves, la normativa contempla que el importe de la sanción puede alcanzar entre seis y ocho veces el beneficio ilícito.

Desde la organización, que anima a los afectados por estos abusos a unirse a la denuncia a través de su campaña para exigir un reembolso del pago, señalan que este tipo de prácticas abusivas contribuyen a aumentar las actuales dificultades de acceso a la vivienda en alquiler.