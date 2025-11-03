Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet anuncia que un frente frío barrerá de lluvias España y la Comunitat Valenciana esta semana
El presidente de Femeval y candidato a la CEV, Vicente Lafuente. Jesús Signes.

Lafuente compaginará la presidencia de la CEV con la de Femeval hasta finales de año

El único candidato a las elecciones de la patronal valenciana pide «una administración estable y altura de miras» tras la dimisión de Mazón

Pau Alemany

Pau Alemany

Valencia

Lunes, 3 de noviembre 2025, 18:10

Comenta

Quedan dos días para que Vicente Lafuente sea encumbrado como nuevo presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV). Encabezar la única candidatura ... presentada le ha dado la certeza y la tranquilidad de ser elegido por sus compañeros empresarios, en unas elecciones en las que pretende mostrar la unidad de la patronal y sellar las grietas abiertas en los últimos años. Su acceso al trono de la patronal valenciana, sin embargo, no le empujará a dejar el cargo de presidente de la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (Femeval), en el que lleva instalado las dos últimas décadas. O al menos, no de momento. Y es que Lafuente pretende compaginar ambos puestos «como mínimo hasta que termine el año», según fuentes próximas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Vilaplana sobre Mazón: «Me llamó la noche de la dana. Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre. Fui cobarde»
  2. 2 El Consejo de Informativos de TVE carga contra Gonzalo Miró por sus palabras sobre Mazón
  3. 3 Las frases de Mazón el día de su dimisión: «Espero que se pueda distinguir entre un hombre que se ha equivocado y una mala persona»
  4. 4 A prisión la conductora del accidente mortal en el puerto de Gandia
  5. 5

    Mazón anuncia su dimisión: «Sé que cometí errores y viviré con ellos toda mi vida»
  6. 6

    Los cuatro escenarios que maneja el PPCV para superar la crisis por la salida de Mazón
  7. 7 Mazón anuncia que comparecerá este lunes para aclarar su futuro
  8. 8 La Policía detiene en Valencia a una empleada del hogar que robaba joyas en la casa donde trabajaba
  9. 9

    La madre de Juanjo, la sociedad musical y el juego del gato y del ratón: esperando a Maribel en Catarroja
  10. 10

    Vilaplana: «Me han llegado a extorsionar diciendo que había imágenes mías saliendo de casa de Mazón»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Lafuente compaginará la presidencia de la CEV con la de Femeval hasta finales de año

Lafuente compaginará la presidencia de la CEV con la de Femeval hasta finales de año