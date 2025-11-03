Lafuente compaginará la presidencia de la CEV con la de Femeval hasta finales de año

Quedan dos días para que Vicente Lafuente sea encumbrado como nuevo presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV). Encabezar la única candidatura ... presentada le ha dado la certeza y la tranquilidad de ser elegido por sus compañeros empresarios, en unas elecciones en las que pretende mostrar la unidad de la patronal y sellar las grietas abiertas en los últimos años. Su acceso al trono de la patronal valenciana, sin embargo, no le empujará a dejar el cargo de presidente de la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (Femeval), en el que lleva instalado las dos últimas décadas. O al menos, no de momento. Y es que Lafuente pretende compaginar ambos puestos «como mínimo hasta que termine el año», según fuentes próximas.

La idea es realizar una transición ordenada en la que ha sido su casa desde que llegó al cargo en 2005. No existe ninguna incompatibilidad que impida ocupar ambos cargos en los estatutos de la CEV, así que la decisión es únicamente suya. De momento, Lafuente ha mencionado que seguirá hasta finales de año como mínimo y, a partir de ese momento, ya se resolverá la sucesión. Eso sí, hasta que llegue la fecha, ocupará dos puestos de alta exigencia.

A pesar de que los comicios para elegir al nuevo presidente de la CEV quedaron descafeinados por la presentación de una única candidatura y tras la renuncia del actual presidente, Salvador Navarro, a la reelección, todavía queda por resolver la incógnita de quiénes conformarán el núcleo duro y de confianza de Lafuente. Es decir, quiénes ocuparán las vicepresidencias, con un máximo de hasta 10 puestos.

Tres de ellos ya están asegurados y son los que ocuparán las respectivas presidencias de las patronales provinciales. En este cargo, la única que repetirá es la de Valencia, Eva Blasco, en representación de Europa Travel, S.A, mientras que tanto César Quintanilla, en Alicante, como Luis M. Martí, en Castellón, serán novedad. El de la provincia de más al sur representa a la Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (Uepal), mientras que el de la de más al norte, a la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castellón (Ashotur). Además, también el presidente de Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunidad Valenciana (Hosbec), Federico Fuster, apunta a tener hueco entre los vicepresidentes elegidos.

Respecto al resto, existe la posibilidad de que Lafuente los dé a conocer este jueves, aunque no está obligado a ello. Lo que si se hará público es el nombre de las 100 personas incluidas en la lista de candidatura, presentada el pasado 22 de octubre. En esta fecha, Lafuente superó la barrera del 20% de avalistas necesaria para poder presentarse y recabó el beneplácito del 29% de miembros de pleno derecho de la Asamblea General.

El tono conciliador y la calma erigida desde la retirada de Navarro contrasta con la agitación política de las últimas semanas en la Comunitat Valenciana, culminada este lunes con la dimisión del 'president', Carlos Mazón. Ante la nueva tesitura abierta por la renuncia al cargo del máximo dirigente autonómico, Lafuente ha pedido «altura de miras» para aprobar los Presupuestos Generales de la Comunitat Valenciana y «una administración estable».

Tal y como se recoge en los estatutos de la patronal valenciana, el mandato electoral tendrá una duración de cuatro años y será renovable. La votación será presencial, aunque es posible delegar el voto en caso de no asistencia, y podrán participar en ella los 524 vocales que representan a las distintas asociaciones, federaciones y empresas de la CEV.

Hace poco más de dos meses era inimaginable que Lafuente estuviera a escasos días de ser el nuevo presidente de la patronal valenciana. Salvador Navarro, que lleva en el puesto ocho años, decidió adelantar las elecciones un par de meses y anunció, en un primer momento, que su idea era presentarse a la reelección. Pero los vientos de protesta empezaron a hacerse fuertes y se formó una candidatura alternativa en las sombras alrededor de Lafuente. Tras unas primeras semanas de incertidumbre, Navarro decidió abandonar la carrera para no herir y fracturar a la patronal y dejó vía libre para que Lafuente se quedar en el cargo. «No hay una escisión, hay malestar. El proyecto tiene que evolucionar», resumió el todavía presidente de Femeval cuando oficializó su candidatura.