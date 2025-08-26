LAE HOMES detecta un nuevo perfil de comprador en Valencia: más exigente, profesional y con visión a largo plazo

EXTRA Martes, 26 de agosto 2025, 10:22 Compartir

Valencia se consolida como uno de los destinos inmobiliarios más atractivos del país. Así lo constata LAE HOMES, agencia inmobiliaria con presencia en diez ciudades españolas, que desde su oficina de Valencia —ubicada en la calle Pintor Sorolla nº 35— ha registrado un aumento sostenido de compradores procedentes de otras regiones de España y de países como Francia, Alemania, Bélgica o Italia.

«La ciudad ha dejado de ser un mercado local. Hoy vemos compradores que no solo buscan vivienda, sino seguridad, asesoramiento profesional y una experiencia llave en mano», explican desde LAE HOMES Valencia. Su equipo ha detectado tres perfiles dominantes: profesionales nacionales que se trasladan en busca de calidad de vida; inversores extranjeros que adquieren inmuebles para alquilar o pasar temporadas; y residentes internacionales que eligen Valencia como nueva base permanente.

Este nuevo comprador valora especialmente servicios como el asesoramiento jurídico, el estudio financiero, el home staging o un plan de comercialización adhoc para cada propiedad. «Ya no basta con enseñar una vivienda. El cliente espera un acompañamiento experto en cada fase del proceso», señalan.

El atractivo de Valencia se apoya en varios factores: una excelente relación calidad-precio —con precios aún por debajo de Madrid o Barcelona—, su clima, su tamaño urbano a escala humana, la oferta cultural y la conectividad internacional. Todo ello ha contribuido a un crecimiento sostenido de la demanda inmobiliaria, tanto de obra nueva como de segunda mano.

Ampliar

Desde su llegada a la ciudad hace dos años, LAE HOMES ha logrado posicionarse como una inmobiliaria de confianza para quienes buscan un modelo diferencial, basado en la personalización, la profesionalidad y el diseño. Su estructura combina conocimiento técnico, experiencia en administración de fincas y un equipo multidisciplinar con perfiles jurídicos, financieros y de marketing, capaces de ofrecer una visión global y estratégica a cada operación.

Con una red implantada en diez ciudades (Madrid, Barcelona, Alicante, Sevilla, Málaga, Jaén, Marbella, San Sebastián, Cantabria y Valencia), LAE HOMES reafirma así su apuesta por un modelo inmobiliario más humano, tecnológico y eficiente.