Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Gordo de la Primitiva del domingo entrega 190.000 euros y el bote sube a 10,4 millones
Capazos de clementinas cogidas por falsos collidors, sorprendidos cuando las robaban al anochecer. M. S.

Ladrones de cítricos con apariencia de cuadrillas de collidors

Los que roban naranjas y clementinas actualizan sus pautas para dar la sensación de normalidad y no levantar sospechas mientras se llevan gran cantidad de fruta

Vicente Lladró

Vicente Lladró

Valencia

Domingo, 23 de noviembre 2025

Comenta

Los ladrones actualizan sus estrategias para que no les pillen. Se ha visto, por ejemplo, en el reciente robo del museo parisiense del Louvre, donde ... cuatro delincuentes operaron desde la calle, a plena luz del día y sin que les molestara nadie, disfrazados de operarios de mantenimiento o de mudanzas y ayudándose de una escalera mecánica como las que pueden verse a diario por cualquier ciudad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La jueza duda de la versión de Vilaplana por el espacio del reservado
  2. 2 La Policía interroga al especialista que anestesió a la niña fallecida en Alzira
  3. 3 La Policía investiga la praxis del anestesista de Alzira y el estado del fármaco que administró a la niña que falleció
  4. 4 Un delincuente detenido por dos atracos se escapa con las manos engrilletadas del juzgado de Llíria
  5. 5

    Mayrén en la vida pública: «La perdición de Rita vino de la Zarzuela»
  6. 6

    Casi 800.000 valencianos están en riesgo de bajar de estatus social
  7. 7

    Jesús Carbonell, concejal de Movilidad de Valencia: «No habrá Zona de Bajas Emisiones porque los partidos no han querido»
  8. 8

    Dos hombres aceptan 18 meses de cárcel por estafar al CEU San Pablo en el asfaltado de sus instalaciones
  9. 9 Urbanizar el Saler, un sueño convertido en pesadilla
  10. 10

    Los pilares asoman por el Nou Mestalla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Ladrones de cítricos con apariencia de cuadrillas de collidors

Ladrones de cítricos con apariencia de cuadrillas de collidors