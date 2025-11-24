Ladrones de cítricos con apariencia de cuadrillas de collidors

Los ladrones actualizan sus estrategias para que no les pillen. Se ha visto, por ejemplo, en el reciente robo del museo parisiense del Louvre, donde ... cuatro delincuentes operaron desde la calle, a plena luz del día y sin que les molestara nadie, disfrazados de operarios de mantenimiento o de mudanzas y ayudándose de una escalera mecánica como las que pueden verse a diario por cualquier ciudad.

En el campo también 'modernizan' sus pautas quienes van a robar cosechas. La modalidad más 'innovadora' consiste en hacerse pasar como una cuadrilla de 'collidors' que procede con total normalidad. Acuden varios, bien organizados, con indumentaria de trabajo similar a cualquier grupo formal, incluidos chalecos reflectantes de seguridad, con un par de coches o furgonetas al menos y otro vehículo de transporte. Como en cualquier campo. Despliegan los cajones en fila junto al linde del huerto elegido como víctima, como se hace de continuo para tal caso, y los van llenando de naranjas o clementinas.

Aunque parezca extraño para ojos poco hechos a prácticas habituales en el campo, es poco probable que este tipo de actuación se vea frustrado de golpe. Tendría que presentarse el dueño del huerto o algún familiar, lo que no es fácil que coincida, sería casualidad; o que algún vecino o amigo detectara algo raro que le hiciera sospechar y diera aviso, pero también es raro que se dé la circunstancia de que pase alguien que conozca, dude y ate cabos.

Porque lo primero que hacen los ladrones es dar una sensación de completa tranquilidad; absoluta normalidad en su modo de proceder. Y no es nada habitual que, ante unos operarios que están recolectando un campo, llegue alguien de otro campo y se ponga a preguntar por el dueño o por esto o aquello. No hay costumbre de hacerlo en los casos claros y legales, ¿por qué lo iba a hacer nadie en una situación concreta? Pasará alguien por allí y a lo sumo pensará: «Ya le están cogiendo la naranja a Fulano, qué suerte». Y si les pillan, se largan.

Tampoco cabe una presencia policial tan intensa como para llegar a detectar a tiempo este tipo de hechos. Por más que en ocasiones sí que hay suerte: la policía puede pasar y preguntar lo que sea, notar algo raro y acabar descubriendo el pastel. O el propietario o un familiar se deja caer casualmente, dispuesto a coger una bolsa de fruta para casa, y se encuentra con el meollo. Pero lo más frecuente es que no se pille nada a tiempo y los dueños se encuentren con que les han vaciado medio campo. O ni eso: que vaya la cooperativa o el comercio que ha comprado la cosecha, recojan lo que queda, que nadie se dé cuenta de lo que ha pasado previamente y todo quede en un lamento del estilo de «ché, sí que había poca producción este año; el que viene será mejor». Casi mejor no enterarse de lo sucedido, por el ahorro de disgustos sin remedio.