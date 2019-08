El día que Julia conocerá al fundador de Tesla El proyecto surgió cuando sus fundadores dejaron la gestión en banca privada, donde llevaban trabajando más de 20 añosUna aplicación de la valenciana The Logic Value está seleccionada para el mayor premio de desarrollos de inteligencia artificial Domingo, 25 agosto 2019, 00:22

valencia. Julia va a conocer a Elon Musk en Shanghái. Valenciana del Grao de la capital, trabaja para el banco 100% digital MyInvestor, filial de la entidad de banca para grandes capitales Andbank España, y va a ser una de las estrellas del Congreso Mundial de Inteligencia Artificial -The World Artificial Intelligence Conference (WAIC) que se celebra entre el 29 y el 31 de agosto en la ciudad china con la participación del fundador de la compañía de coches eléctricos Tesla.

Sin embargo, ella no concede entrevistas ni presume de sus galones en el mundo de la finanzas ya que esta bancaria es la asesora virtual desarrollada por la startup valenciana The Logic Value para gestionar el proceso hipotecario de MyInvestor, y ha sido seleccionada entre más de 1.000 compañías internacionales de 16 países para hacer una demo como 'chatbot' (que así se llaman técnicamente este tipo de inteligencias artificiales), optando al galardón más destacado en este área que es el Deepblue Cup A.I.

Este premio da visibilidad a start-ups punteras en Inteligencia Artificial (AI, por sus siglas en inglés) y facilita acceso a capital e impulso a escala local e internacional. Aunque esto no significa que no sea reconocido ya internacionalmente. De hecho, la firma española opta al galardón a propuesta del Ministerio de Finanzas de Luxemburgo que, a través del equipo de su aceleradora The LHoFT-Luexembourg House of Financial Technology, presentó a Julia a uno de los mayores eventos del mundo de AI.

El Ministerio de Finanzas de Luxemburgo apadrina en Shanghái el proyecto español

«Julia ha sido clave para llegar a la final de esta competición global de AI en Shanghái. Que el jurado comprobara cómo el chat bot ha aprendido a gestionar por sí mismo el proceso hipotecario de MyInvestor ha sido decisivo», explica Lorenzo García Tamarit, CEO y cofundador de The Logic Value.

García Tamarit y Ricardo Domínguez llevaron su idea a la primera edición de la aceleradora de proyectos de tecnología enfocada al sector financiero y asegurador Bankia Fintech by Innsomnia, ubicada en La Marina del puerto de Valencia. Ambos contaban con más de dos décadas de experiencia en banca privada y, en el caso del primero, sumaba a la práctica la didáctica, al ser profesor asociado del área de finanzas en la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia.

Definen su proyecto como una herramienta de trabajo donde combinar diversos factores de análisis fundamental, como el modelo de flujo de caja o la valoración por múltiplos combinado con un algoritmo.

La asistente financiera de The Logic Value reduce tiempos para que los clientes puedan contratar con agilidad los préstamos hipotecarios, acortando los plazos en la toma de decisiones y en la entrega de documentación por parte del cliente. Además, posee una capacidad de cálculo financiero y algoritmos de riesgos implícitos en las conversaciones. Ello permite guiar al cliente en el cruce de mensajes que se mantiene con el asistente virtual, que demuestra su inteligencia con su capacidad para hacer «giros conversacionales».

A lo largo del proceso de contratación y, debido a un mayor nivel de interacción con el usuario, el potencial cliente puede resolver las dudas más habituales sobre los préstamos que ofrece el banco y sobre los requerimientos para su contratación y otros cálculos.

Sus responsables destacan como la mayoría de los chatbots se realizaban para interacciones simples, pero el valor diferencial de Julia es su capacidad para realizar cálculos matemáticos complejos en medio de las conversaciones, ya que facilita las decisiones sobre hipotecas en tiempo real y con un diálogo interactivo con el usuario final, a través de Facebook.

Pero Julia no es la única baza de The Logic Value, ya que los valencianos cuentan con un potente cerebro financiero que permite que sus clientes bancarios se conecten mediante API e incrementen la calidad de su servicio. Para el desarrollo del asistente financiero hipotecario de MyInvestor, The Logic Value ha utilizado tecnología propia y los servicios de inteligencia artificial de grandes empresas tecnológicas.