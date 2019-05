Un juez anula la hipoteca multidivisa de un valenciano y obliga al banco a devolverle el dinero cobrado de más La Audiencia de Valencia también sentencia a la entidad a pagar las costas procesales y anula los intereses de demora pactados LAS PROVINCIAS Valencia Viernes, 17 mayo 2019, 14:46

La Audiencia Provincial de Valencia ha declarado la nulidad de una cláusula multidivisa en yenes japoneses, de un contrato de préstamo de 145.000 euros colocada a un cliente por Caixabank.

Según la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, el hecho de que el afectado reconociera que buscaba pagar cuotas más bajas no implica que conociera el alcance y los riesgos derivados del préstamo multidivisa, a tenor de su propia manifestación. Asimismo, el hecho de que el perjudicado se interesara por el producto ni implica que fuera consciente de los riesgos que contraían ni que se pueda considerar acreditado al caso el cumplimiento del deber de información sobre los riesgos efectivos que contraían.

La Audiencia también condena al banco a la restitución de las cantidades cobradas de más por la cláusula multidivisa y la nulidad del interés de demora pactado en la escritura, así como al pago de las costas procesales de primera y segunda instancia.

Para la letrada que ha llevado la defensa de los intereses del consumidor, Magdalena Rico Palao, la sentencia produce una enorme satisfacción: «Muchos de los clientes que aceptaron las multidivisas lo hacían pensando que pagarían una menor cuantía de las cuotas al tener la deuda en una moneda diferente al euro. El problema de este tipo de hipotecas fue la falta de información de las entidades quienes no explicaron de manera clara la fluctuación de la divisa que no sólo afectaba a la cuota, sino también al importe del capital prestado, haciendo aumentar este capital e incrementado el importe a amortizar. En este caso no explicaron todos y cada uno de los inconvenientes que conlleva la multidivisa.»