Un jubilado deberá pagar 104.138,09 euros a Hacienda por intentar tributar como no residente al comprar una casa en Andorra El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña señala que tenía su «centro de intereses vitales» en España

J.Zarco Valencia Domingo, 23 de noviembre 2025, 00:52 Comenta Compartir

Las 'trampas' a la hora de tributar para ahorrar dinero pueden terminar saliendo muy caras. Es de cobra conocido que muchas personas en España han decidido irse a vivir a Andorra por los beneficios fiscales que ofrece el país vecino. Sin embargo, hay que tener cuidado porque sino te puedes enfrentar a una importante sanción.

Un jubilado tendrá que pagar 104.138,09 euros a Hacienda después de intentar tributar como no residente pero cuando en realidad tenía sus intereses económicos y familiares en España. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña está de acuerdo con el Tribunal Económico-Administrativo Regional al estimar que su «centro de intereses vitales» estaba en nuestro país.

Todo surge después de que la oficina de Hacienda le reclamara el IRPF del año 2018. Se percataron de que no había hecho la renta después de haber tenido ingresos que le obligaban a pagar impuestos.

El hombre argumentó que se había trasladado a finales 2017 en Andorra, lugar en el que alquiló y compró una casa. Pero Hacienda demostró que tenía inmueble en los dos países y que su vida económica estaba en España.

Por ello, el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña (TEAR) le obligó a pagar una deuda de 60.864,23 euros, más una sanción de 43.273,86 euros. «No acreditó tener intereses económicos de mayor importancia en Andorra, ni relaciones familiares ni personales más estrechas con aquél país», pese a tener allí vivienda.

El Tribunal Superior de Justicia también dio la razón a Hacienda. Estimó que al tener casa en ambos países debe regirse por aquel en el que tiene su «centro de intereses vitales», definitivo para establecer su residencia fiscal.

«En España se centran sus intereses económicos, sus negocios, su patrimonio y la base de sus ingresos», recoge la sentencia, que también apunta que cobraba una pensión de 34.000 euros de la Seguridad Social, rescates de planes de pensiones por casi 120.000 euros y la propiedad de cuatro inmuebles en Barcelona y Lleida. Añade que sus familiares más cercanos residían en España.

Temas

España