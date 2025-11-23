Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un jubilado, en imagen de archivo. Colpisa

Un jubilado deberá pagar 104.138,09 euros a Hacienda por intentar tributar como no residente al comprar una casa en Andorra

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña señala que tenía su «centro de intereses vitales» en España

J.Zarco

Valencia

Domingo, 23 de noviembre 2025, 00:52

Comenta

Las 'trampas' a la hora de tributar para ahorrar dinero pueden terminar saliendo muy caras. Es de cobra conocido que muchas personas en España han decidido irse a vivir a Andorra por los beneficios fiscales que ofrece el país vecino. Sin embargo, hay que tener cuidado porque sino te puedes enfrentar a una importante sanción.

Un jubilado tendrá que pagar 104.138,09 euros a Hacienda después de intentar tributar como no residente pero cuando en realidad tenía sus intereses económicos y familiares en España. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña está de acuerdo con el Tribunal Económico-Administrativo Regional al estimar que su «centro de intereses vitales» estaba en nuestro país.

Todo surge después de que la oficina de Hacienda le reclamara el IRPF del año 2018. Se percataron de que no había hecho la renta después de haber tenido ingresos que le obligaban a pagar impuestos.

El hombre argumentó que se había trasladado a finales 2017 en Andorra, lugar en el que alquiló y compró una casa. Pero Hacienda demostró que tenía inmueble en los dos países y que su vida económica estaba en España.

Por ello, el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña (TEAR) le obligó a pagar una deuda de 60.864,23 euros, más una sanción de 43.273,86 euros. «No acreditó tener intereses económicos de mayor importancia en Andorra, ni relaciones familiares ni personales más estrechas con aquél país», pese a tener allí vivienda.

El Tribunal Superior de Justicia también dio la razón a Hacienda. Estimó que al tener casa en ambos países debe regirse por aquel en el que tiene su «centro de intereses vitales», definitivo para establecer su residencia fiscal.

«En España se centran sus intereses económicos, sus negocios, su patrimonio y la base de sus ingresos», recoge la sentencia, que también apunta que cobraba una pensión de 34.000 euros de la Seguridad Social, rescates de planes de pensiones por casi 120.000 euros y la propiedad de cuatro inmuebles en Barcelona y Lleida. Añade que sus familiares más cercanos residían en España.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La clínica dental de Alzira donde fue atendida la niña fallecida no tiene autorización para realizar sedaciones por vía intravenosa
  2. 2 Balada del río que pasó de monstruo a jardín
  3. 3

    Furor por el vintage en Valencia
  4. 4

    La Tortada de Goerlich será reconstruida en el jardín del Turia
  5. 5

    Valencia se queda sin casas baratas: es la gran ciudad que más pisos de hasta 200.000 euros pierde desde la pandemia
  6. 6

    Cuando Mazón pensó que la salida de Pradas era la solución
  7. 7 Sigue en la UCI la niña de cuatro años ingresada tras ser atendida en una clínica dental de Alzira
  8. 8

    La casa que nació de una conversación de amigos y ha tenido premio
  9. 9

    1.000 descalificados
  10. 10 Llegan los primeros cortes de tráfico a Valencia para evitar aglomeraciones en Navidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Un jubilado deberá pagar 104.138,09 euros a Hacienda por intentar tributar como no residente al comprar una casa en Andorra

Un jubilado deberá pagar 104.138,09 euros a Hacienda por intentar tributar como no residente al comprar una casa en Andorra