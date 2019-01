Juan Torras, presidente de la comisión sobre la función directiva de la AED: «El directivo que piense que el estatus le da el liderazgo no está siendo realista» El presidente de la comisión sobre la función directiva de la AED, Juan Torras. / juan j. monzó El experto indica que una de las claves en la gestión de equipos es el equilibrio entre el nivel de exigencia y la empatía hacia los trabajadores ELISABETH RODRÍGUEZ VALENCIA. Domingo, 27 enero 2019, 23:51

El estatus por sí mismo no concede el don del liderazgo. Ese es uno de los mensajes que lanza el presidente de la comisión sobre la función directiva de la Asociación Española de Directivos (AED), Juan Torras. El experto visitó Valencia la semana pasada para presentar el informe 'La profesión directiva: reflexiones y experiencias para una carrera de fondo'.

-¿Qué define a un buen directivo? ¿Qué claves se deben seguir?

-Un directivo, además de tener un oficio, tiene responsabilidades de liderazgo y gerencia sobre recursos humanos con el objetivo de desarrollar el negocio de una empresa. No establecemos patrones, pero hay una serie de componentes que no pueden faltar como el equilibrio personal, criterio y liderazgo. Hay que enfatizar la formación y aspectos competenciales, intelectuales y sociales.

-En el informe se habla de la convivencia de distintas generaciones como un reto en la gestión de personas...

-Demográficamente hay un incremento de la población en segmentos medios, cada vez habrá gente más joven en las empresas, sobre todo por las tareas tecnológicas. Será más necesaria la empatía, la inteligencia emocional y tener estructuras mucho más abiertas. Las competencias directivas exigen adaptación a los distintos perfiles y generaciones. El directivo que piense que el estatus le va a dar el liderazgo sobre una organización no está siendo realista.

-¿Han detectado barreras para que las mujeres alcancen puestos directivos?

-No hay una barrera, lo que sí es verdad es que se han de incorporar más mujeres a ese mundo directivo para llegar a proporciones equivalentes a la demografía.

-¿Hay más dificultad de adaptación a ese nuevo contexto por parte de directivos más veteranos?

-A priori podrías decir que la edad te lleva a ver las cosas con una perspectiva más estructurada. Pero puede haber gente veterana que sea muy abierta, proactiva a integrarse y a facilitar esos procesos. Del mismo modo, puedes encontrar gente joven cerrada. Sería prudente, no diría que una mayor edad equivale a una mente cerrada.

-¿Cuáles son los errores más frecuentes en la gestión de una carrera profesional?

-Primero, no entender que tú eres el primer responsable de tu carrera y que debes invertir en el desarrollo de todas tus facetas. Segundo, marcarte expectativas no ajustadas a tus capacidades, es decir, la falta de conocimiento sobre uno mismo. En ese sentido, es verdad que hay una tendencia a la sobrevaloración. Un tercer error es quedarse en la zona de confort. Y un cuarto, el perder de vista al cliente como elemento de reciprocidad. No hay que dejarse llevar por el poder. Hay que ir con cuidado.

-¿Cree que los directivos pecan, en general, de falta de acercamiento a los trabajadores?

-Estamos hablando de un colectivo muy amplio que, además, está muy castigado por estereotipos que no responden a la realidad cotidiana de ese directivo de cuadros medios que realiza su labor de forma discreta y efectiva. La proximidad es una cualidad que hay que saber gestionar. Hay que encontrar el equilibrio entre la empatía y las exigencias para mantener una gestión positiva. Además, hay que saber trabajar en equipo, saber delegar. Esos dos elementos, junto a la gestión del cambio, son la clave para el desarrollo del directivo.

-¿Ha cambiado el perfil del directivo respecto a hace diez años?

-Hace diez años empezábamos a enfatizar aspectos de inteligencia emocional y hoy están integrados en empresas que potencian el desarrollo del ejecutivo. Hoy, el directivo es consciente de que tiene que desarrollar esas competencias. A día de hoy, analizamos cómo introducir buenas prácticas en las empresas para objetivar esos aspectos y marcar la hoja de ruta. Hay un cambio sustancial. También es verdad que en la gente joven constatamos que cada vez tiene más importancia la esfera personal y familiar. Tenemos más en cuenta valores trascendentes de impacto social. Yo defiendo una sociedad en la que con menos horas podemos hacer más. A partir de ahí, seremos conscientes de que tendremos un equilibrio vital, profesional y familiar. No todo vale.

-¿Hay diferencias entre la forma de gestionar entre los directivos de distintos sectores?

-Es evidente que determinadas profesiones requieren una mayor dedicación y un tratamiento especial en cuanto a la conciliación. Hay que tener conciencia de que tienen que gestionarlo. Luego, también hay diferencias según la empresa. En su momento, las multinacionales que vinieron aquí, como Danone y Pepsi, sirvieron de referente a otras empresas en cuanto al desarrollo de directivos. Por otro lado, no es lo mismo gestionar una compañía con una presión diaria de ventas que una que está en un monopolio. Aunque el directivo sea muy abierto y capaz, el proceso de negocio puede condicionar sus capacidades productivas porque a lo mejor necesita desarrollar otras cualidades distintas. Tanto el proceso de negocio como el tipo de compañía condicionan al directivo.