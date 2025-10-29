Jordi Jové, CEO de MasLeads: «Las empresas que trabajan con nosotros siempre aumentan sus clientes»

Suplementos Miércoles, 29 de octubre 2025, 01:46 Compartir

El pasado 2022, nacía MasLeads de la Lanzadera de Juan Roig, en Valencia. Se trata de una empresa que llegó, en pocas palabras, para mejorar la vida de cualquier tipo de comercial. Lo hacen a través de su copiloto, una herramienta que, mediante inteligencia artificial, automatiza todas esas tediosas tareas que siempre habían estado en el día a día de un comercial: desde buscar contactos de empresas, combinar datos, identificar qué posibles clientes son potenciales y cuáles no…

A la compañía no le ha ido nada mal. Desde 2022, MasLeads ha pasado por dos rondas de inversión. La primera de 200.000 euros, y la segunda (a finales del pasado año), de 400.000. Hoy cuentan con inversores de la talla de Eoniq o Draper B1. Sus impulsores son Antonio Murillo y Jordi Jové. Hablamos de Jové sobre cómo la IA lo ha cambiado todo, sobre su copiloto de ventas y sobre cómo las soluciones de MasLeads pueden mejorar la eficiencia de cualquier comercial.

-Cuéntame qué es lo que hacéis en MasLeads para que lo entienda cualquier persona.

-Lo que hacemos es automatizar parte de las tareas que desempeña un comercial en su día a día en la industria del B2B [se refiere a las transacciones comerciales entre empresas, business to business]. Imagina a un comercial que vende apliques de madera a una compañía de logística. Las tareas de a quién contactar, de buscar los datos de de quienes le interesa… Todo eso, que siempre ha llevado horas de duro trabajo, ahora lo podemos hacer con nuestro copiloto de ventas, que funciona con inteligencia artificial. Y el resultado es fantástico. Combinamos datos, hacemos scrapping… Nuestra herramienta es el brazo derecho de un comercial.

-¿Por qué dirías que es importante la prospección, esa tarea de buscar y contactar clientes potenciales, en el B2B?

-Al final, la prospección es lo que marca la diferencia para hacer crecer negocios y crear empresas mejores y con más proyección. Los canales de captación de siempre, como por ejemplo Google Ads, tienen costes cada vez mayores y están cada vez más competidos. Y ser comercial a puerta fría, yendo polígono por polígono o enviando mails y haciendo llamadas, puede resultar agotador si no sabes exactamente dónde llamar. Nuestro copiloto facilita muchísimo la vida del comercial. Con nuestro servicio, un comercial, sin hacer nada, recibe el mail corporativo, el teléfono o algún dato relevante de la persona a la que quiere dirigirse. Y lo más importante: MasLeads proporciona estos datos de manera completamente legal.

-La prospección comercial es algo que puede quitarle muchísimo tiempo al profesional. ¿De qué manera MasLeads cambia esta realidad?

-Normalmente, el 30% del tiempo de un comercial está dedicado a tareas que no son vender directamente, como por ejemplo gestionar el CRM, buscar a determinado director de compras y encontrar su teléfono… MasLeads te ahorra ese 30%, y entonces podrás utilizarlo para vender más y contactar con clientes que son mucho más potenciales. Quienes trabajan con nuestro copiloto aumentan sus clientes.

-Cuéntanos algún caso de éxito de vuestro servicio.

-Tenemos muchos, piensa que son ya más de 200 los clientes que han confiado en MasLeads. La compañía BMasteu incrementó en un 27% sus oportunidades de negocio al utilizar nuestros filtros avanzados. FlipFlow aumentó un 26% su contabilidad en tres meses y ahora contactan de manera más efectiva a los responsables que toca. Y HSI ha ganado un ahorro del 35% del tiempo que sus trabajadores dedicaban a la prospección. Trabajan con nosotros muchísimas otras empresas de primer nivel, como Vodafone, Havas Media, Increnta…

-¿Hasta qué punto es importante tener un copiloto de ventas?

-Tú no quieres que tus comerciales pierdan tiempo y se quemen en trabajos repetitivos que no aportan valor. Si quieres expandir tu proyecto, abrirte a nuevos mercados y hacer que tu empresa sea más rentable y eficiente, entonces nuestro copiloto es una opción perfecta. Al final es una herramienta que te ayuda mucho en tu día a día, algo importantísimo para trabajar como es debido.

-Realizáis la prospección de forma respetuosa con las leyes de protección de datos. Háblame de esto.

-Tenemos más de veinticinco proveedores y combinamos dos fuentes de obtención de datos. Desde fuentes como Linkedin, donde hay muchísima información, hasta notas de prensa en webs y el registro mercantil. Tenemos datos B2B corporativos y también partners que tienen datos procesados que comparten con nosotros cuando tú aceptas los términos y condiciones de algo. Todos los proveedores con los que trabajamos cumplen los estándares de la Ley General de Protección de Datos. Eso es importantísimo para nosotros, porque trabajamos con algunos clientes muy grandes como Vodafone que necesitan garantías totales. Está todo medido.

-¿Qué más hacéis en MasLeads?

-Damos señales de compra a los clientes. MasLeads ayuda a los comerciales a ver qué empresas visitan la web de un cliente. De esa manera, podemos conocer a los más potenciales. Normalmente, la mayor parte del tráfico de una web no se convierte en lead, pero si puedes saber qué empresas han entrado en tu página de precios, eso, a nivel comercial, es una información valiosísima. A esos posibles clientes los llamarás antes que a cualquier otro. Por la Ley General de Protección de Datos no se puede saber quién entra en tu web, pero sí la empresa por la IP. Esto sirve para captar nuevos clientes y, muy importante, para reactivar los que se quedaron a medias.

-El MasLeads copilot tiene como objetivo último hacer el tiempo del comercial más eficiente y ahorrarle tiempo. ¿En qué situación se encuentran quienes no utilizan un servicio como el vuestro?

-Se encuentran usando cada uno su propio sistema, un excel de hace un montón de tiempo con empresas del registro mercantil. Van llamando, probando suerte. Este sistema hace que pierdas mucho tiempo buscando contactos por Linkedin sin tener información de la empresa a nivel de segmentación, del target que tiene… Este perfil de comercial hace un montón de tareas manuales, no solo vende estrictamente.

-¿Cómo ves el futuro? ¿Qué avances ves en tu sector impulsados por la IA?

-Para mí, la IA es una realidad. Puede ayudar a agilizar todas esas tareas que no generan valor para que un comercial pueda dedicarse a construir relaciones de confianza con sus potenciales clientes. Prospectar, ver qué mensaje envío, redactar mails, meter datos en un CRM… Esas tareas operativas, las inteligencias artificiales ya las puede hacer. No lo digo con un enfoque de sustituir al comercial, sino de mejorarle la vida para que pueda aportar más valor a su empresa. Al final, esto supone un ahorro de la burocracia.

-¿Próximos proyectos en los que estéis trabajando?

En breves lanzamos nuestro copiloto 2.0. Hemos mejorado el algoritmo, recomienda mejor a los comerciales. Identifica un tipo concreto de cliente potencial en base a la cartera del propio comercial y le recomienda otros posibles clientes. Va aprendiendo y lo va haciendo mejor. Si a ti te está yendo muy bien con un cliente en concreto, coge múltiples puntos de contexto de esa empresa y te recomienda otras. Crea filtros dinámicos para cada cliente. Tú normalmente tienes filtros de empresa, pero cuando quieres ir una capa más allá y quieres un filtro dinámico que lo compruebe todo, todo cambia.