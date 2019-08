Joaquim Miró, experiencia asegurada joaquim miró El director general de Mapfre en la territorial Este sustituye en el cargo a Vicente Guarch y cuenta con la experiencia del mismo puesto que ocupó hasta ahora en la zona del Sur LAURA PAVÍA Domingo, 11 agosto 2019, 00:28

«Todo el mundo tiene sueños e ilusiones, y el mío por suerte se cumplió». En enero la compañía aseguradora Mapfre apostó por nombrar a Joaquim Miró Roset nuevo director general territorial para el Este, en sustitución de Vicente Guarch Bonora, y es así como rememora lo que sintió con su nombramiento. Miró asumió el desarrollo del negocio de la división que incluye Valencia, Alicante, Castellón, Murcia y Albacete. Y lo hizo con buenos resultados, ya que en la Comunitat, Mapfre registró un crecimiento de un 5% en el primer semestre hasta alcanzar los 357,7 millones.

Joaquim Miró, nacido en Barcelona en 1965, estudió en l'Escola Superior de Relacions Públiques. Aunque inició su carrera profesional en el sector de la automoción, «era un trabajo de oficina en una empresa que hacía recambios, yo llevaba los proveedores, pero era muy monótono», señala. Es por ello que cuando el barcelonés vio el anuncio de empleo de Mapfre en el periódico, se decidió a probar suerte. Así, en 1990 comenzó su recorrido profesional en la compañía.

En un principio, el nuevo dirigente se inclinó por los seguros de salud. «Mi familia está relacionada con el mundo sanitario y me decanté por Mapfre Vida», apunta. El nuevo director territorial asegura que acertó con su decisión porque «cada día haces cosas distintas y hablas con personas diferentes». Miró lleva ya 29 años en la compañía de seguros y, aunque señala que no estará 29 más, sí que se quedará «unos cuantos años seguro, hasta que me jubile». Antes de ser nombrado dirigente en Valencia, puesto en el que lleva seis meses y medio, estuvo 23 años en Cataluña y otros cinco en Málaga. Ocupó diferentes puestos de responsabilidad, el más reciente como director general territorial de Mapfre en el Sur, donde se incluye Córdoba, Jaén, Granada, Almería, Málaga y Melilla.

El nuevo dirigente recibió su nombramiento con mucho entusiasmo principalmente por dos razones: «la primera, a nivel profesional, porque es una gran responsabilidad gestionar una zona tan grande, y la segunda, a nivel personal, porque trabajar aquí me permitía estar más cerca de mi ciudad». Para Miró, este cargo es un reto, «y a todos nos gustan los retos, pero debemos llevarlos con responsabilidad».

Cuando el ejecutivo echa la vista hacia atrás, destaca que «lo que se ha hecho hasta ahora se ha hecho muy bien», lo que percibe como un reto añadido porque «se trata de mantenerlo, pero también de superarlo». Durante los años previos a su nombramiento como director general de la zona Este, «hemos visto datos de implantación de oficinas y mejoras de volumen de negocio, porque hemos crecido más del 5%», señala Miró.

Así, en un encuentro informativo junto al vicepresidente de Mapfre y consejero delegado del grupo en España y Portugal, José Manuel Inchausti, el director general en la Comunitat realizó un balance de sus seis primeros meses en el cargo y destacó que el crecimiento es «muy bueno y bastante equilibrado». Además, señaló que las perspectivas de futuro son «muy buenas, porque una vez pones la locomotora en el carril, va por el carril». Otro punto que el nuevo dirigente destaca es el de fortalecer la región. «Yo veo que la apuesta de Mapfre en la Comunitat es muy importante y vamos a seguir trabajando para que continúe así», apunta.

En este sentido, en la presentación de los datos del primer trimestre de Mapfre, Joaquim Miró informó de que invertirán cinco millones entre los años 2019 y 2021 en la Comunitat. Según la compañía de seguros, este dinero se destinará a la reestructuración física de las oficinas y su transformación digital, ya que, según Miró, «algunas tienen más de diez años».

Además, este dinero también se destinará a abrir entre ocho y diez nuevas oficinas en la región. Actualmente, la compañía cuenta 344 oficinas en todo el territorio, que están presentes «en cualquier localidad con más de cinco mil habitantes», según señaló Miró. Finalmente, a través de este plan trienal, también se invertirá parte del dinero en patrocinios y acuerdos.

Miró destacó el crecimiento de la aseguradora en la Comunitat en mayo de 2019, con 89,5 millones de euros en autos, un 3,6% más respecto a 2018; 62,4 millones en vida, un 6,6% más ; 42,5 millones en salud, que aumentó un 7,1%; y 31,3 millones en hogar, con un incremento del 9,3%.