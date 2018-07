Jesús Ger pone a la venta todos los locales que compró en Valencia durante el invierno Vista de la plaza de la Reina, que concentra un buen número de locales de Ger. / manuel molines El dueño de Marina d'Or prevé invertir en otros proyectos con la venta de una decena de los 47 negocios que adquirió Á. MOHORTE VALENCIA. Viernes, 27 julio 2018, 01:51

Repliegue estratégico de Marina d'Or en Valencia. Tras la compra de 47 locales de hostelería en la capital, L'Eliana y Torrent; la empresa que preside Jesús Ger los ha puesto a la venta con el objetivo declarado de desprenderse de una decena de ellos «para aligerar cartera y destinar recursos para otros fines», como es el propio centro de vacaciones de Oropesa del Mar, donde ha vuelto a edificar.

Desde la empresa se insiste en que no se busca una desinversión total, sino que se ha preferido ofrecer la totalidad de su cartera para estudiar ofertas y optar por las más ventajosas. Aunque algunos de los negocios adquiridos han cerrado desde que los comprara Ger este invieno (como es el caso de La Gula y Pizza&Burger, en la zona de Blasco Ibáñez y Xuquer), la marcha de cada uno es tan heterogénea como sus características, ya que los hay de lujo junto a otros más orientados a estudiantes y turistas 'low cost'.

El precio no fue el problema en estas adquisiciones, aseguran diversos propietarios. Además, Ger ha procurado no dejarse casi ningún perfil de negocio, aunque todos tienen en común facturar entorno a 350.000 euros anuales, según fuentes del sector. A partir de ahí, la línea de corte por la que pasan todas las adquisiciones hosteleras no se refiere ni al tipo de público, ni a las características de su carta, ni a ningún otros aspecto que no sea el ser un negocio asentado, en una buena ubicación, posibilidades de crecimiento y que tengan mucho flujo de caja.

En todo caso, lo que se ha comprado es el negocio y no el bajo comercial donde está instalado, manteniendo en muchos casos a sus responsables como encargados y a sueldo de Marina d'Or. Sin embargo, uno de los aspectos más comentados fue la formula ofrecida de pago, por medio de pagarés de la empresa sin aval bancario. Ante los más reacios, el empresario en persona, que llevó las negociaciones, resaltaba el éxito de su modelo y lo ofrecía como alternativa laboral en caso de querese colgar el mandil.

La empresa ha editado una guía y planos que se ofrecen en los establecimientos donde figura la nómina completa y que busca «poner en valor» la inversión realizada, según fuentes de la compañía. Sin embargo, también sirve a los posibles interesados en las adquisiciones como un carta para estimular sus apetencias. La intención de Ger desde un principio es lograr la desestacionalización de sus ingresos, ya que el complejo de Oropesa del Mar tiene demanda en los meses de verano, pero deja de funcionar con el invierno, como todos los destinos de sol y playa.

Por contra, Valencia ciudad y sus alrededores tiene un importante mercado con la población local, pero al transformarse en destino turístico internacional ha disparado también el negocio de la hostelería durante prácticamente todo el año.

La nómina de establecimientos conquistados por Ger en el cap i casal incluye referentes gastronómicos como 'Rías Gallegas', en la calle Cirilo Amorós; el muy frecuentado por el mundo financiero 'Austria 7', de Pascual y Genís; 'Nou Avellanes', perpendicular a la calle del Mar; la arrocería 'La Valenciana', de la calle Juristes; 'Eslora 92' en la Malvarrosa; 'Sushi Point', en la Galería Austria; 'Taco Chef', en Benimaclet; o 'La Rosa Negra', en la plaza de Honduras.

De la misma manera, cuenta con 'Ca María' y 'Gastrobar Aitana', contiguos en la calle Fuencaliente (próxima a la avenida de Francia), o una muy relevante presencia en la plaza de Reina y su entorno, donde dispone de 'La Alacena de la Reina', 'Mercat de la Reina', un segundo 'Sushi Point, 'Pico Fino' o el pub irlandés 'Finnegan's'.

Precisamente, los pubs y coctelerías son una de las líneas de actuación destacada, especialmente en la zona de Cánovas, donde ha adquirido 'Doce Gin Club', 'Bar Code' o 'Bagoas', repartidos entre las calles Almirante Cadarso y Conde de Altea, del Ensanche.