Japón consume naranjas Nável de EE UU y Australia
Lunes, 22 octubre 2018

Un compañero que ha viajado recientemente a Japón ha traído esta foto, tomada en un supermercado de Tokio. Es una bolsa de naranjas de la variedad Nável, como puede leerse en la etiqueta, aunque no podemos traducir el resto de la misma, que debe ofrecer otros datos como la procedencia. Probablemente son de Australia, porque Japón no tiene producción propia de dicha variedad (sí de mandarinas Satsumas) y las naranjas Nável las importa mayoritariamente de EE UU en invierno y de Australia (hemisferio sur) en verano/otoño. El precio no era muy caro para lo que suele ser el nivel de precios en el mercado japonés: al cambio, alrededor de unos tres euros y pico por kilo. La citricultura española tiene abierta la entrada en Japón, cumpliendo estrictos protocolos de exportación, pero hasta el momento sólo llegan cantidades modestas , salvo hace unos años, cuando se exportó desde aquí algo más porque mermó por heladas la oferta de Nável de California, que tiene casi la exclusiva.