El IVIA licitará la explotación de las obtenciones que sacará al mercado en próximos meses El centro de investigación de Moncada prepara el lanzamiento comercial de Vera y Alborea

V. LLADRÓ VALENCIA. Domingo, 19 de octubre 2025, 23:28 Comenta Compartir

El Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) quiere acelerar el lanzamiento comercial de nuevas variedades de mandarinas y otras clases de cítricos cuya calidad tiene más que testada pero cuya salida al mercado se ha retrasado por cuestiones burocráticas y de precaución política.

El centro pertenece a la Conselleria de Agricultura, donde los criterios de gestión en éste y otros aspectos varían lógicamente en función de los cambios políticos al frente del Consell. Hoy prima la urgencia para poner en pocos meses a disposición de los citricultores el material de mayor interés, si bien hay pasos que no se pueden abreviar por dicha dependencia oficial.

Esa circunstancia determina precisamente cautelas y obligaciones diferentes a las de cualquier empresa privada, por lo que la dirección del IVIA ha optado por licitar entre firmas especializadas la gestión de las variedades que sucesivamente se registren y saque al mercado.

Alejandro Tena, director del centro, ha explicado que las primeras variedades en salir serán las mandarinas Vera (clementina precoz) y Alborea (híbrido para diciembre-enero). También saldrán pronto dos pomelos y se prepara la próxima presentación de un amplio lote con unas doce mandarinas nuevas. Por otro lado se programan acuerdos con productores para plantar muestras de estas novedades en distintas localizaciones y así testar con más rapidez posibles diferencias, virtudes y defectos.