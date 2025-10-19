Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Frutos de Alborea, de color rojo intenso y fáciles de pelar. IVIA

El IVIA licitará la explotación de las obtenciones que sacará al mercado en próximos meses

El centro de investigación de Moncada prepara el lanzamiento comercial de Vera y Alborea

V. LLADRÓ

VALENCIA.

Domingo, 19 de octubre 2025, 23:28

El Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) quiere acelerar el lanzamiento comercial de nuevas variedades de mandarinas y otras clases de cítricos cuya calidad tiene más que testada pero cuya salida al mercado se ha retrasado por cuestiones burocráticas y de precaución política.

El centro pertenece a la Conselleria de Agricultura, donde los criterios de gestión en éste y otros aspectos varían lógicamente en función de los cambios políticos al frente del Consell. Hoy prima la urgencia para poner en pocos meses a disposición de los citricultores el material de mayor interés, si bien hay pasos que no se pueden abreviar por dicha dependencia oficial.

Esa circunstancia determina precisamente cautelas y obligaciones diferentes a las de cualquier empresa privada, por lo que la dirección del IVIA ha optado por licitar entre firmas especializadas la gestión de las variedades que sucesivamente se registren y saque al mercado.

Alejandro Tena, director del centro, ha explicado que las primeras variedades en salir serán las mandarinas Vera (clementina precoz) y Alborea (híbrido para diciembre-enero). También saldrán pronto dos pomelos y se prepara la próxima presentación de un amplio lote con unas doce mandarinas nuevas. Por otro lado se programan acuerdos con productores para plantar muestras de estas novedades en distintas localizaciones y así testar con más rapidez posibles diferencias, virtudes y defectos.

