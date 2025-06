La hora del transporte

Comenta Compartir

Reconstrucción. Confío en que con toda la faena que tiene la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, -descomposición de sumar, el ... veredicto de Bruselas sobre los despidos en España, la reducción de la jornada laboral...- no haya prestado atención a las declaraciones del conseller de Obras Públicas, Vicente Martínez Mus, sobre la reapertura del metro en la zona dana. Porque si lee lo de las 275.000 horas empleadas en las tareas de reconstrucción durante estos ocho meses manda a Inspección de Trabajo a echar un vistazo... Y es que estaríamos hablando de haber concentrado el trabajo de 11.458 días en poco más de 240. Eso es eficiencia. Supongo -el calor hace mella- que las 275.000 horas vendrán de sumar el trabajo del medio millar de trabajadores, además del propio de Ferrocarrils de la Generalitat, que han participado, los 27 contratos, etc. En cualquier cosa, y dejando a un lado la gran noticia que supone la recuperación de un servicio de movilidad clave para las comarcas de l'Horta Sud y de la Ribera, toca recuperar al cien por cien la oferta -el metro nocturno regresará en agosto- y proyectos pendientes, como las líneas 11 y 12. Y también cabría preguntarse si esa misma celeridad no debería haberse aplicado en las actuaciones contempladas en el convenio firmado en 2022 entre la Conselleria de Obras Públicas y el Ministerio de Transportes para ejecutar actuaciones en infraestructuras y mejorar la movilidad sostenible. Su vigencia concluye el 31 de diciembre y hace unos meses la Generalitat pedía más tiempo y más dinero para su aplicación, a lo que el Gobierno respondió que sólo prorrogaría el plazo.

Daño colateral. Por cierto, del mismo año (2022) es la Ley de Movilidad Sostenible del Ejecutivo central, promovida por la entonces ministra del ramo, Raquel Sánchez, y que buscaba, entre otros aspectos, reducir las emisiones de CO2, mejorar la infraestructura de movilidad urbana y promover el transporte público y otras formas de movilidad sostenible. Esta normativa ha sido la primera víctima parlamentaria del escándalo de corrupción que salpica al PSOE por la trama Koldo-Ábalos-Santos Cerdán, ya que se retiró su votación de la comisión de Transporte, previo paso al pleno de esta semana. «Por el contexto» fue la explicación dada. Ahora el Gobierno ha solicitado celebrar sesiones extraordinarias durante el mes de julio para desbloquear su aprobación, que cuenta con reservas de sus socios de Junts y ERC. En juego, 10.000 millones procedentes de fondos europeos y promesas como «subir más mercancías al tren y bajarlas de las carreteras», con ese objetivo de alcanzar el 10% de cuota ferroviaria antes de 2030, ahora en el 4-5%, muy lejos de la media europea del 18%. Las horas de más en el metro por las que faltan en el Parlamento.

