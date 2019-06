Un insecto de Sudáfrica frenará el posible avance del 'Greening' Ejemplar de 'Tamarixia dryi', parasitoide de 'Trioza erytrae', el vector que puede propagar la bacteria del 'Greening'. / lp 'Tamarixia dryi' se ha revelado como eficaz controlador de la psila 'Trioza erytrae', que ya está en Portugal y en Galicia y es el insecto que propaga la bacteria El IVIA estudia introducir en España un parasitoide para intentar reducir la población del agente vector de tan temible dolencia V. LLADRÓ VALENCIA. Lunes, 3 junio 2019, 00:46

Esta vez, una noticia relacionada con la citricultura, las plagas y Sudáfrica no es negativa, como suele ocurrir, sino todo lo contrario, puesto que de campos sudafricanos nos puede llegar en breve un insecto ('Tamarixia dryi') que está llamado a ser quien mantenga a raya en España y Portugal la expansión de la 'Trioza erytrae', que es la psila que puede propagar la bacteria causante del temido 'Greening' o HLB, la terrible enfermedad que diezma las plantaciones de cítricos en medio mundo y que, afortunadamente, aún no se encuentra entre nosotros. De momento.

Como es bien sabido en el sector naranjero, el 'Greening' no tiene cura y cuando los árboles resultan infectados empieza su decandencia vegetativa y productora y en poco tiempo el único camino es arrancarlos. ¿Y volver a plantar? No exactamente, porque si la enfermedad está en un determinado lugar, cambiar los árboles, sólamente, no es solución, puesto que volverán a infectarse. No se cuenta por ahora con variedades ni patrones que se hayan definido totalmente como tolerantes o resistentes. Esa fue la alternativa a la 'Tristeza' cuando se expandió en la Comunitat Valenciana, pero porque se contaba con pies tolerantes, cosa que no se tiene aún para el 'Greening'.

En Florida arancan sistemáticamente las plantaciones infectadas. Por eso su producción de naranjas se ha reducido brutalmente en los últimos años y de ocho grandes fábricas de zumos sólo queda operativa una y tiene que comprar materia prima fuera. Alli, unos agricultores intentan hacer camino con otros cultivos, otros ven mejor aguardar soluciones prácticas contra la enfermedad, y algunos optan por reinvertir de nuevo en cítricos pero cubriéndolos con mallas antinsectos que aseguren que no entren los vectores propagadores de la bacteria, lo que a su vez exige duros sistemas de cultivo y recolección para evitar cualquier riesgo de infestación.

En Florida se defienden con mallas antiinsectos y en Brasil fumigando de continuo con pesticidas

En Brasil han optado por mantener a raya los insectos vectores a base de persistentes fumigaciones aéreas. Les está dando resultado por ahora y mantienen el volumen de producción, pero esta estrategia ha obligado a dejar de lado a los pequeños y medianos productores y concentrar el cultivo agrupando grandísimas explotaciones, para facilitar los tratamientos continuados sobre sus perímetros y garantizar así la eficacia del sistema. Les está funcionando, pero a largo plazo quizás se cuestione el procedimiento, por el abuso en los tratamientos pesticidas y su coste.

Esta práctica que se despliega en Brasil no es posible en Europa, y menos en España, porque están prohibidos los tratamientos aéreos y porque la gran dispersión geográfica de la propiedad citrícola haría inviable cualquier intento colectivo, aunque fuera mediante aplicaciones terrestres, que deberían ser muy reiteradas.

Sin embargo hay una posibilidad cierta de intentar un resultado muy similar por medio de la lucha biológica. Y para los más escépticos cabe recordar que plagas como el minador, la mosca blanca, cotonet, caparreta, poll gris, serpetas, etc., que en su momento fueron muy dañinas y preocupantes, dejaron de ser problemas, para convertirse en viejos recuerdos con pequeños focos ocasionales, gracias a la proliferación de sus enemigos naturales, en ocasiones traídos de fuera: la lucha biológica.

Pues esto mismo es lo que se va a realizar ahora frente a la 'Trioza' del 'Greening', que ya hace tiempo se detectó en áreas de Galicia y de Portugal, donde no deja de expandirse, lo que mantiene en vilo a muchos citricultores, por si llega al Algarve y a Huelva y de ahí se extiende al resto de la península No hay constancia de que la bacteria esté aquí, pero si se expande y se asienta el insecto vector, la bomba de relojería quedaría activada para cuando llegara el patógeno.

Sin embargo se sabe que hay un insecto beneficioso en Sudáfrica que es el enemigo natural de las 'Triozas'. Se llama 'Tamarixia dryi' y se conoce que tanto en Sudáfrica como en otros países donde se ha introducido hace su 'faena' de manera muy eficiente.

De manera que el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) lidera un proyecto, en el que participan otros centros investigadores, para introducir este insecto benefactor sudafricano en la península Ibérica. El proyecto será presentado en el Foro de Bioprotección Vegetal que se celebrará en la Universidad Politécnica de Valencia los días 13 y 14 de junio, organizado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Graduados de Valencia y Castellón (Coitavc) y la revista especializada Phytoma-España.

Los científicos que han estudiado a fondo este asunto tienen muy claro que 'Tamarixia dryi' es un parasitoide altamente específico, que su introducción, liberación y establecimiento en Europa no puede causar afecciones 'colaterales' y que ésta es la mejor solución para intentar frenar un posible avance futuro del 'Grreening' en la citricultura de España y Portugal, por interés conjunto.