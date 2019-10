Inma Bermúdez , méritos y constancia LP Diseñadora industrial, puso en marcha su estudio hace doce años y cuenta con clientes como Ikea o Lladró en Alemania, Portugal, Francia, India o Colombia Á. M. Domingo, 20 octubre 2019, 00:01

valencia. El diseño internacional sigue naciendo también de manos valencianas. Esto es lo que demuestra Inma Bermúdez (Valencia, 1977) desde su estudio. Diseñadora industrial por la Universidad Cardenal Herrera CEU de Valencia, con un año en la Escuela de Ciencias Aplicadas y Diseño de Pforzheim, Alemania. El inicio de su carrera profesional fue precisamente en aquel país, trabajando en estudios como Idea, Busse Design y Prodesign.

También ha colaborado con los talleres del Vitra Design Museum, en el sudoeste de Francia como coordinadora de programas, relaciones públicas, así como asistente de los diseñadores Sigga Heimis, Jaime Hayón y el estudio CuldeSac.

Abrir su propio estudio fue «una necesidad más que un deseo», asegura. Después de acabar un periodo de prácticas en Suecia, en la sede de Ikea, le invitaron a seguir trabajando para la compañía sueca internamente, pero justo en ese momento, Jaime Hayón le propuso volver a casa y ser parte de un nuevo equipo de trabajo para renovar la marca Lladró desde la innovación.

«Fue una petición muy sugerente que no puede rechazar. Fue entonces cuando pude negociar una colaboración como 'freelance' con Ikea, pero ya desde Valencia, lo que me obligó a crear mi propio estudio». Aunque cuando acabó su erasmus en Alemania empezó a trabajar en diferentes estudios de aquel país, nunca se había planteado crear uno propio. «Me sentía poco preparada y llena de inseguridades, por lo que el destino y las decisiones que fui tomando en mis primeros años post universitarios fueron las responsables de que acabara formando mi propio estudio en el año 2007».

Su trabajo está centrado principalmente en mobiliario, iluminación y accesorios, aunque tanto ella como sus socio Moritz Krefter no se cierran a nuevos desafíos. Su trabajo, además de para marcas como Ikea o Lladró, sirve a compañía tanto españolas y suecas como de Francia, Portugal, Alemania, La India y Colombia.

Pero, ¿cómo se llega a tener esta proyección? «En mi caso tentando a la suerte, llamando a la puerta. Eso, sin dejar de currar, de moverte, de hacer, de probar, de equivocarte y volver a empezar». De hecho, asegura que les repite a sus alumnos en las diferentes escuelas de diseño en las que también ejerce como docente, que la profesión «es difícil, como muchas otras, y lo que uno no debe esperar es a que el trabajo llame a tu puerta. Es la vida, ¿no? Uno empieza a caminar y nunca sabe dónde llegará».

Como cantaba Edith Piaf, Bermúdez tampoco se arrepiente de nada. «Soy quién soy por todo lo que he vivido. Lo único, quizá, habría sido empezar antes la aventura de ser madre», señala ahora que está embarazada. «Esto es algo de lo que nadie me advirtió en su día, y sabiendo hoy todas las complicaciones a las que nos tenemos que enfrentar las mujeres que nos embarcamos en esta etapa con cierta edad, habría preferido comenzar antes». En todo caso, considera que, afortunadamente, este tema «está más trillado en la actualidad, se habla de ello, y aunque no haya más facilidades para compaginar la evolución laboral de la mujer con la maternidad, creo que las mujeres ahora somos más conscientes de los inconvenientes cuando retrasas la maternidad».

En su opinión, el futuro es esperanzador. «Las empresas valencianas son mucho más conscientes del valor y la necesidad de la implantación del diseño en sus estructuras empresariales y nosotros, en el estudio, así lo hemos vivido». Considera que Valencia sea capital del diseño para el año 2022 permitirá demostrar la capacidad que tiene esta ciudad para progresar y evolucionar a través del diseño, «gracias al excelente trabajo de un equipo de profesionales del diseño y el compromiso económico de algunos empresarios y del Ayuntamiento». Aunque advierte de que también depende «del nivel del compromiso y apuesta de esas empresas privadas para querer sacarle el máximo partido a esta oportunidad única».