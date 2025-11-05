Inditex desembarca junto a la gigafactoría de Volskwagen en Sagunto tras adjudicarse una parcela por 65 millones El grupo textil levantará un nuevo centro logístico en Parc Sagunt II al adquirir 382.000 metros cuadrados de suelo, la segunda mayor dimensión de un terreno en el polígono

Kike Cervera Valencia Miércoles, 5 de noviembre 2025, 15:42

Inditex ha cerrado la compra de una parcela de 381.804 metros cuadrados en Parc Sagunt II, a escasos metros de la futura gigafactoría de PowerCo, filial de baterías de Volkswagen, por 64,9 millones de euros. La operación, formalizada al contado a través de la sociedad Alveston ITG, refuerza la apuesta del grupo gallego por la Comunitat Valenciana como enclave logístico estratégico.

El terreno forma parte de una superficie total de un millón de metros cuadrados que la sociedad pública Espais Econòmics Empresarials (EEE), participada al 50% por la Generalitat y la estatal Sepides, sacó al mercado el pasado verano. La empresa de Amancio Ortega presentó la única oferta recibida y se adjudicó el lote IN1-C, el segundo de mayor tamaño.

Según la Generalitat, la parcela se destinará a usos industriales y logísticos y supone «un paso clave en la consolidación de Parc Sagunt II como uno de los grandes centros industriales y logísticos del arco mediterráneo». La venta, sin fórmulas de pago aplazado, se enmarca en la estrategia autonómica de ofrecer suelo urbanizado para atraer proyectos empresariales de gran tamaño.

No es la primera inversión del grupo en la zona. En 2019, su filial Tempe, dedicada al calzado y los complementos, adquirió en Parc Sagunt I una parcela de 279.000 m² por 31 millones de euros, donde construye su nueva plataforma logística. El nuevo terreno se ubica apenas a unos kilómetros de esa instalación y podría albergar otro centro de distribución o un espacio para alguna de sus marcas.

La parcela ahora adjudicada estaba reservada inicialmente para un proveedor de cátodos de la gigafactoría, pero tras descartarse esa opción, EEE reabrió el proceso. Inditex ha sido la única compañía en presentar oferta, en un contexto en el que el tamaño y el precio del suelo limitan la competencia a grandes grupos con planificación a largo plazo.

Con esta operación, Parc Sagunt II —que ocupa 5,4 millones de metros cuadrados y cuenta con proyectos de Volkswagen y otras firmas logísticas— refuerza su papel como motor industrial de la Comunitat Valenciana. La Generalitat destaca que el parque seguirá atrayendo inversión productiva y empleo cualificado, consolidando el eje Sagunt-València como uno de los principales nodos logísticos del Mediterráneo.