Fuente del Jarro, una ratonera en hora punta

Son las cinco de la tarde y la tranquilidad que se respira en el polígono de Fuente del Jarro está a punto de evaporarse. Miles de coches aparcados en cualquier resquicio de este polígono industrial, ubicado en Paterna, ... están a punto de recibir a sus dueños para iniciar el camino de vuelta a casa. Los vehículos descansan ordenadamente antes de entrar, en pocos minutos, en la vorágine en la que se convierte cada día escapar del recinto. Durante las dos próximas horas, la desbandada de los trabajadores que acuden cada día dejará retenciones y atascos que terminarán con su paciencia.

Sergio Fernández es uno de los cerca de 12.000 empleados que, según estimaciones de la Asociación de Empresarios del Polígono Industrial de la Fuente del Jarro (Asivalco), acuden diariamente al recinto. Y como tal, sufre el caos provocado por las obras que se esparcen por varios de los accesos y que han pintado de amarillo las carreteras colindantes. En su caso, termina la jornada laboral a las 18:00 horas de lunes a jueves y a las 14:00 horas los viernes, así que se da de bruces con todo el meollo. «Los atascos se producen a diario, excepto en vacaciones, y salir de aquí es un suplicio», relata este empleado de una de las empresas de logística del polígono. Llegar hasta su vivienda, en Pinedo, se convierte en toda una odisea.

Su experiencia y valoración es compartida entre la media docena de trabajadores entrevistados para este reportaje. Los calificativos varían, desde el mencionado «suplicio» a «catástrofe» o «infierno», pero las opiniones van en la misma línea: hasta que no finalicen las obras que rodean y bloquean al polígono industrial, no habrá solución. Así que no queda otra que resignarse y rezar para que no haya ningún corte adicional que alargue todavía más el tiempo de retorno a casa.

Las aglomeraciones diarias que mencionan los trabajadores son la consecuencia de unas obras que comenzaron hace más de un año y que se prevé que finalicen en su totalidad en el segundo semestre de 2026. Se trata de la ampliación de la carretera N-220, que une el aeropuerto de Manises con el polígono de Fuente del Jarro y que duplicará su calzada. La N-220, junto con la autovía V-11, sirve como enlace intermedio entre la autopista A-7 y la ciudad de Valencia. El vial tiene un importante papel a la hora de canalizar el tráfico que proviene de la CV-365. Este proyecto afecta a los cerca de 45.000 vehículos que circulan por la vía a diario.

Mientras se prolongan las obras, hay dos de las salidas del polígono que permanecen bloqueadas. Se trata de las de las calles de Ciutat de Barcelona y Villa de Madrid, aunque esta segunda habilitó ya la semana pasada un ramal que conecta a la V-30 y que mejora la fluidez en una salida antes peligrosa. Pero todavía no es suficiente y los empleados siguen viéndose obligados a aglutinarse en torno a la calle Ciutat de Llíria, lo que deja imágenes de largas colas esperando para poder avanzar.

Son las seis de la tarde y ya se empiezan a formar las primera colas en la incorporación desde el polígono a la V-30. El color rojo se apodera de la aplicación de Maps cuando se dibuja una ruta en dirección a Manises.

Aunque los tapones se forman de manera más agravada entre las 17:30 y las 19:30 horas, hora punta para volver a casa, también se detectan retenciones por la mañana, desde las 7:30 hasta las 9:30 horas, y a la hora de comer, pero estas son menores.

Obras para mejorar la circulación en el futuro

El objetivo final de las obras es devolver la fluidez a la zona y evitar la congestión que lleva años desencadenándose en Fuente del Jarro y que se ha agravado a raíz de las obras. Así que el gerente del parque empresarial, Diego Romá, lo considera un peaje que vale la pena pagar. «Supondrá un beneficio muy importante para las comunicaciones del polígono industrial», comenta.

«El reto de la movilidad es un problema de los parques empresariales de toda España, porque ha habido un incremento de la actividad económica y del número de trabajadores. Las obras que se están acometiendo son bestiales, así que es lógico que haya algunos problemas, pero son puntuales», defiende Romá, y explica el parque empresarial quedó encajonado entre la autopista A-7 y la V-30, así que las modificaciones de los accesos eran «necesarias».

Desesperación de los trabajadores

El optimismo y la paciencia que desprende Romá contrasta con el hastío de los empleados que chocan a diario con los problemas de circulación. Almorzando dos tostadas con un trozo de tortilla y un café en el bar Rocsan, una trabajadora de una empresa de limpieza que prefiere no facilitar su nombre comenta que el polígono colapsa porque salen todos «en la misma dirección». «Es una catástrofe como está ahora, pero confío en que las obras lo mejoren todo en el futuro», espeta.

Otra empleada de una empresa ubicada en la calle Gijón relata como anécdota que ha tenido que cambiar de medio de transporte para acceder al polígono. «Llevo 34 años aquí y es la primera vez que vengo en metro. Todo por ahorrarme el atasco», menciona.

Son las siete y media de la tarde y el tráfico comienza a aflojar. Buena parte de los trabajadores han conseguido escapar, por fin, de la maraña en la que se convierte cada tarde Fuente del Jarro, aunque todavía quedan ligeras retenciones. Mientras tanto, Sergio Fernández seguirá saliendo con media hora extra de antelación de su casa para poder llegar al trabajo a tiempo.