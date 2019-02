«Es importante que se hayan convocado elecciones para eliminar la incertidumbre» El presidente del Club de Exportadores e Inversores Españoles, Antonio Bonet. / jesús signes Antonio Bonet, presidente del Club de Exportadores e Inversores Españoles, alerta de que el escenario político frena inversiones y pide al próximo Gobierno reformas para favorecer la exportación ELISABETH RODRÍGUEZ Domingo, 17 febrero 2019, 23:59

El escenario nacional e internacional no está, precisamente, en su momento más favorable para los empresarios españoles. El presidente del Club de Exportadores e Inversores Españoles, Antonio Bonet, alerta que el panorama político actual frena operaciones y la toma de decisiones por parte de sus socios, que concentran el 40% de las ventas al exterior de España.

-¿Cómo valora el escenario que puede dejar el 'Brexit' y la ralentización registrada en Alemania e Italia para los exportadores?

-No es la mejor de las situaciones. Reino Unido es especialmente importante para la Comunitat Valenciana, por lo que es una mala noticia independientemente de si es un 'Brexit' duro o blando. La Comunitat exporta mucho a Reino Unido y con esta situación habrá aranceles, licencias, obstáculos administrativos y eso puede disminuir el valor de las exportaciones. Italia y Alemania se están ralentizando. Alemania incluso parece que puede entrar en recesión, mientras que Italia ya está ahí. Eso implicará menos consumo y, por tanto, menos exportaciones. A esto se añade una situación económica interna en España de desaceleración. Por ello pedimos al Gobierno una serie de medidas estructurales para promover y fomentar la exportación, que es lo que ha sostenido la economía española y lo que nos ha hecho salir de la crisis.

-¿Cómo afrontan los exportadores el panorama nacional ahora que se han convocado elecciones tras el rechazo a los Presupuestos?

-Desde el Club de Exportadores pensamos que los Presupuestos no eran los que necesitaba España en un contexto de ralentización tanto externa como interna. Lo que hace falta no es subir impuestos y cotizaciones, lo que hay que hacer es favorecer la actividad de las empresas. Por una parte, el hecho de que no se hayan aprobado estos Presupuestos es bueno, mientras que por otra no, porque el país hay que gobernarlo. Es importante que se hayan convocado elecciones para acabar con la incertidumbre. Esa incertidumbre a efectos de las empresas implica la paralización de inversiones, de crear nuevas fábricas y acometer nuevos proyectos hasta que se clarifique la situación.

-¿Qué sectores son los que tienen mayores oportunidades para buscar mercados exteriores?

-Hay que hablar de sectores, claro, pero sobre todo de empresas. Nos encontramos que dentro de un mismo sector hay una empresa que funciona bien y otra mal. ¿Por qué? Al final depende mucho de la gestión empresarial, la capacidad para asumir riesgos, de las inversiones, etcétera. Por ejemplo, el calzado tiene un nicho importante en Japón y, tras el acuerdo comercial con este país, los aranceles del 40% se reducen y supondrá un crecimiento muy positivo para la Comunitat Valenciana. Sin embargo, ¿qué empresas aprovecharán mejor ese entorno favorable? Habrá algunas que sí lo hagan y otras que no.

-Se habla mucho de la apuesta por la diversificación que ha hecho en los últimos años la automoción. ¿Puede ser ejemplo para afrontar los nuevos frentes comerciales?

-Como sector ha ido bien porque ha conseguido diversificar sus ventas y le ha permitido subsistir en una crisis importante. Sí que puede servir como ejemplo, pero habría que analizar la política de cada empresa. El sector influye, pero aún más lo hace la gestión de la empresa.

-El sector citrícola protesta por el tratado comercial con Sudáfrica. ¿Cree que es correcta la actitud de Bruselas o que la culpa es también de los citricultores por no saber organizarse como 'lobby'?

-Creo que todo el mundo tiene su parte de razón. Por un lado, los citricultores ven que hay más competidores extranjeros que por un acuerdo político tienen más acceso a nuestros mercados. Por otro lado, quizá no se ha hecho suficiente presión en Bruselas para limitar esto, tanto por parte del sector como del Gobierno. Pero también hay que verlo en un contexto general. Al final, cuando crece el comercio exterior para todos, el resultado final es bueno para el conjunto de los países, para la población. Si no fuera por los acuerdos comerciales que ha tenido España gracias a la UE, no hubiéramos podido aumentar tanto la exportación, ni internacionalizarnos tanto. Todo eso se ha traducido en que ha aumentado muy significativamente la renta de los españoles, el nivel de vida y los servicios sociales. En todos los procesos de negociaciones internacionales, hay empresas y sectores que salen más favorecidos que otros. El sistema económico debe tener la suficiente flexibilidad para que los perjudicados puedan reconvertirse y generar valor añadido de otra forma.

-¿Cuáles son las reformas que considera necesarias?

-Hay que incrementar el tamaño de las empresas para que tengan recursos para invertir y hacer visitas comerciales a otros mercados. Sólo somos 50.000 exportadores habituales porque hay millones de empresas muy pequeñas que no pueden vender fuera de una manera habitual. Las empresas de mayor tamaño aguantan mejor las épocas con mayores difíciles. En España no nos gusta mucho asociarnos y somos individualistas. Eso se resuelve con formación e información, pero también con regulación.