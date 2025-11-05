Imperia, la empresa valenciana que enseña a las compañías a prever el futuro con datos

Suplementos Martes, 4 de noviembre 2025 | Actualizado 05/11/2025 01:00h. Compartir

Predecir el futuro ya no es cosa de adivinos. En Valencia, una empresa lo hace cada día a través de los datos. Imperia Supply Chain Planning ha desarrollado un software con inteligencia artificial capaz de anticipar cuánto van a vender las empresas, permitiéndoles planificar su producción, sus compras o su logística con una precisión inédita.

La compañía, fundada en 2019 por Álvaro Bernabé, José Tomás Carrascoso y Sergio Alemany, ha pasado en apenas seis años de tres fundadores a más de un centenar de profesionales. Su misión: poner al alcance de las pymes y medianas empresas una tecnología que antes solo podían permitirse las grandes multinacionales.

Ampliar Imperia SCM

Un software que piensa como un planificador

Imperia combina algoritmos de machine learning y modelos estadísticos para analizar el histórico de ventas de cada cliente y detectar patrones de consumo. A partir de ahí, el sistema genera previsiones y planifica automáticamente el aprovisionamiento o la producción, ayudando a las empresas a reducir costes, roturas de stock y exceso de inventario.

«Estamos trabajando en un proyecto de gran envergadura que promete marcar un antes y un después en la gestión de la cadena de suministro»

Ampliar Álvaro Bernabé, socio fundador de Imperia SCM

Pero la compañía no se ha conformado con eso...

«La inteligencia artificial no es una capa más de nuestro producto, es el núcleo sobre el que se construye», señala su CEO, Álvaro Bernabé. «Estamos trabajando para que el software no solo entienda los datos, sino también las decisiones que hay detrás».

Desde hace meses, el equipo de I+D de Imperia trabaja en un proyecto de gran envergadura que promete marcar un antes y un después en la gestión de la cadena de suministro. Aunque todavía no puede desvelarse, Bernabé anticipa que supondrá «una nueva generación de herramientas nativas en inteligencia artificial», capaces de aprender del propio usuario y proponer acciones de forma autónoma.

Inteligencia artificial aplicada a la realidad empresarial

Las capacidades actuales de la plataforma ya permiten, por ejemplo, simular escenarios de mercado, analizar el impacto de promociones o lanzamientos y ajustar automáticamente los planes operativos. Su agente de IA facilita además el acceso dinámico a los datos empresariales, haciendo que la interacción con el sistema sea más ágil e intuitiva.

Todo ello convierte a Imperia en una de las compañías españolas más avanzadas en la aplicación práctica de la inteligencia artificial dentro del mundo de la planificación industrial y logística.

Ampliar

Tecnología valenciana que se adapta a cada negocio

El software es modular y se adapta a las necesidades de cada empresa, que puede activar distintos módulos —demanda, compras o producción— y añadir funcionalidades según su complejidad. En cuestión de meses, las compañías experimentan una mejora tangible en su eficiencia y precisión operativa.

Imperia trabaja actualmente con más de un centenar de clientes en sectores tan variados como la alimentación, la distribución o la industria. Entre ellos destacan nombres como Noel, Choví, Grefusa, Chocolates Valor, Atún Calvo, Pescanova, Joma o Prosegur.

De Lanzadera a referente nacional

Nacida en el ecosistema de Lanzadera, Imperia ha levantado varias rondas de inversión y se ha consolidado como una de las tecnológicas valencianas con mayor proyección internacional.

Con el foco puesto en la innovación y un equipo cada vez más especializado, la compañía continúa su camino hacia una nueva etapa donde la inteligencia artificial será algo más que una herramienta: será el propio cerebro de la planificación.

Una revolución en el software empresarial en Europa

Desde su sede, el equipo de Imperia está dando forma a lo que podría convertirse en la próxima gran revolución del software empresarial en Europa. Un proyecto que, por ahora, permanece bajo llave, pero que apunta a un salto cualitativo en la forma en que las compañías planifican, deciden y ejecutan sus operaciones.

No se trata solo de añadir inteligencia artificial a un producto: se trata de repensar cómo una empresa puede razonar sobre su propia cadena de suministro. Una nueva generación de herramientas nativas en IA que no solo predicen, sino que comprenden, aprenden y actúan.

Si hasta ahora Imperia ayudaba a las empresas a anticiparse al futuro, su próxima etapa promete algo aún más ambicioso: construirlo.