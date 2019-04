Ibex 35: Airbus alza el vuelo en el selectivo español

En un momento en el que los inversores siguen apostando con fuerza por el sector del Transporte, el grupo aeroespacial Airbus SE destaca en el selectivo español rompiendo máximos históricos y creciendo de forma constante desde enero. La direccionalidad alcista se mantiene en las bolsas europeas y los mercados americanos siguen en máximos, aunque han pedido algo de fuelle respecto a las primeras semanas del mes. La biofarmacéutica Biohaven Pharmaceutical Holding lidera el ranking de rentabilidad semanal en Wall Street, con un +22,07%. JOSE ANTONIO MADRIGAL Jueves, 25 abril 2019, 12:34

En la última semana, los mercados europeos han seguido avanzando sin grandes sobresaltos. El Euro Stoxx 50 cerraba con una subida semanal del +1,30% y la direccionalidad alcista se ha mantenido en las bolsas de la zona euro, con un promedio de empresas que suben superior al 50%.

Destaca, en este sentido, la bolsa irlandesa, que registra un 73,68% de valores al alza. Por su parte, España escala seis puestos y se sitúa en el quinto lugar del ranking de direccionalidad, con un 53,19% de cotizadas que han sumado puntos la tercera semana de abril.

AIRBUS: una empresa del altos vuelos en el Ibex 35

El Mercado Continuo da muestras de serenidad a una semana de las elecciones generales, con una subida cercana al +1% del 15 al 22 de abril.

Entre las empresas que están reflejando más consistencia dentro del Ibex 35, cabe mencionar a Airbus SE, que cotiza en el índice español con el código AIR.MC. Lleva dos semanas rompiendo máximos históricos y no ha dejado de crecer desde inicios de año, con una revalorización cercana al +50% desde enero.

Airbus empezó a cotizar en la bolsa española en el año 2000. Tocó mínimos en 2003 y, desde entonces, ha planeado con estabilidad por el Ibex 35, aunque no empezó a tomar verdadera altura hasta 2013, tras la crisis.

El grupo aeronáutico, con varias sedes en España, compite en liderazgo mundial con Boeing y está reestructurando su directiva, así como reforzando su área dedicada al espacio, ante la previsión de que sea uno de los negocios que más crezca en la próxima década. Sólo en España, este subsector factura 850 millones de euros y se estima que su crecimiento anual hasta 2030 sea del 10%.

Esta tendencia es fruto del buen momento que está viviendo el sector del Transporte, el que mejor se ha comportado en el último mes, con un 7,71% de revalorización.

BHVN y BOOM, las más rentables del mercado americano

En cuanto a las bolsas americanas, siguen en máximos, aunque con algo menos de empuje que en semanas anteriores. Un 55% de empresas han bajado en la última semana, frente a un 45% de cotizadas que han subido.

Sin embargo, la distancia entre el valor actual medio de los índices de Estados Unidos y el máximo histórico en esta última semana es tan solo de 2,18 .

Entre las acciones más rentables de las bolsas de Estados Unidos, la que mejor resultado arroja la última semana, con +22,07% de revalorización, es BHVN, código correspondiente en Nasdaq a la empresa Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd. Se trata de una compañía biofarmacéutica americana que desarrolla tratamientos contra enfermedades neurológicas.

A BHVN le sigue con mucha distancia (+8,2% semanal) FIVE, otro valor del Nasdaq y que identifica a Five Below, Inc., una cadena estadounidense de tiendas de descuento, cuyos productos tienen un precio máximo de 5 dólares y cuyo público objetivo son niños y adolescentes.

Por otro lado, la tecnológica americana DMC Global Inc (Nasdaq: BOOM) continúa su buen rendimiento y se alza como la más rentable del mes, con una revalorización superior al 50%.