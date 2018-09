La huelga de Ryanair causa confusión e indigna a sus pasajeros en Manises Pasajeros afectados por la huelga esperan frente a la ventanilla que atiende a las cancelaciones de Ryanair. / Damián torres La compañía eleva a 20 las cancelaciones en Valencia el mismo día del paro y la Inspección de Trabajo se persona en el aeródromo LAURA PAVÍA VALENCIA. Sábado, 29 septiembre 2018, 00:35

La huelga de Ryanair se desarrolló durante el día de ayer con incertidumbre y nerviosismo entre los muchos pasajeros que veían sus viajes truncados o su vuelta a casa imposible. Todos los afectados coincidían en lo mismo: desinformación y falta de coordinación entre los empleados de la compañía. «Cada trabajador te dice una cosa, nadie me había dicho que había una lista de espera para vuelos de hoy y me he tenido que enterar por otro pasajero», explica Carolina, una joven cuyo vuelo a Roma con su pareja había sido cancelado.

A lo largo de la mañana aparecían los pasajeros que buscaban soluciones y alternativas a los vuelos que tenían programados. De esta manera, la cola en la ventanilla de cancelaciones de Ryanair aumentaba mientras que los empleados carecían de respuestas claras, según el pasaje.

Las alternativas ofrecidas se limitaban a vuelos a partir del lunes que, en la mayoría de casos, iban acompañados de desplazamientos a otras ciudades desde las que saldrían aviones con asientos libres. Ese fue el caso de Giulia y Andrea, una pareja italiana cuyo vuelo a Trieste fue suspendido. Tras una larga espera y conversaciones largas e infructuosas, la solución que Ryanair les ofreció fue ir a Madrid, donde les facilitarían un hotel, y, tres días después, volar a Bérgamo, desde donde tendrían que coger un tren hasta Trieste. «No quiero ni mirar dónde está situado el hotel... No me convence el reembolso, pensamos reclamar por todo lo que nos han causado», lamenta Giulia.

Además de los vuelos que salían desde Manises, aquellos cuyo destino era Valencia también se vieron afectados. Así, un grupo de valencianos señaló a esta diario que la compañía les ha comunicado que no saldrán aviones de vuelta desde Trieste hasta el martes. El paro programado para ayer tenía previstas 18 anulaciones de vuelos avisados con un día de antelación. Pero a estos se sumaron dos más, con destino y origen en Sevilla, anunciados esa misma mañana.

Asimismo, fuentes sindicales indicaron que se produjeron inspecciones de Trabajo en los aeropuertos de Valencia, Alicante, Sevilla, Santiago de Compostela, Girona, Las Palmas, y Tenerife Sur, para evitar las guardias conocidas como 'imaginarias' en salas no adaptadas para este fin, como denuncian los trabajadores. En España, los vuelos cancelados por el paro de tripulantes de cabina de Ryanair en seis países europeos ascendieron a 90, según datos del sindicato USO, que afectarán aproximadamente a 16.000 pasajeros. Con esta movilización los profesionales piden un aumento de su salario y mejoras en sus condiciones laborales.