¿A qué hora abre y cierra hoy Mercadona en Madrid?

Madrid vive un fin de semana especial con motivo de la festividad de Nuestra Señora de La Almudena

Domingo, 9 de noviembre 2025, 15:22

Madrid vive un fin de semana especial con motivo de la festividad de Nuestra Señora de La Almudena, que se celebra este domingo 9 de noviembre.

Al caer este festivo local del 9 de noviembre en domingo, el Ayuntamiento de Madrid decidió trasladarlo al lunes 10, con lo que permite hacer un puente de tres días (sábado, domingo y lunes).

Horarios comerciales

La acumulación de días festivos tendrá incidencia en la apertura de supermercados y superficies comerciales en la ciudad de Madrid.

Mercadona mantiene su política de no abrir en festivo y cerrará sus supermercados en la ciudad de Madrid el lunes 10 de noviembre. De esta forma, los horarios de la cadena valenciana quedan así:

-Sábado 8 de noviembre: abierto de 09:00 a 21:30 horas.

-Domingo 9 de noviembre: cerrado todo el día.

-Lunes 10 de noviembre: cerrado todo el día.

Los clientes de la ciudad de Madrid deben tener en cuenta además que algunas de las tiendas de Mercadona se encuentran cerradas estos días por obras de reforma.

El resto de supermercados la cadena de la comunidad de Madrid mantiene su horarios habituales de apertura y cierre: de lunes a sábado de 09:00 a 21:30 horas y el domingo cerrarán.

La información más específica de cada una de las 1.604 tiendas de Mercadona se puede encontrar en el buscador de su página web.

