Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consum abre hoy con horario especial. EFE/Manuel Bruque

A qué hora abre y cierra hoy Consum: horario especial del sábado 1 de noviembre

Los supermercados de la franquicia Charter mantendrán su horario habitual

Andoni Torres

Andoni Torres

Valencia

Sábado, 1 de noviembre 2025, 00:43

Comenta

Consum abrirá sus supermercados con horario especial este sábado 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. La mayoría de cadenas de supermercados y grandes superficies han dedicido aperturas excepcionales para evitar dos días seguidos de cierre al coincidir el día festivo con el sábado.

Los supermercados de Consum abrirán este sábado 1 de noviembre a las 09.00 y cerrarán a las 14.30 horas, con el fin de facilitar las compras a sus clientes. El domingo, las tiendas de la cadena permancerán cerradas, como es habitual.

Consum recomienda a sus clientes consultar previamente el buscador de su web (https://www.consum.es/supermercados/) donde aparece detallada toda la información de horario de cada una de sus tiendas.

Los supermercados de la franquicia Charter, que suelen abrir los días festivos, mantendrán su horario habitual. En este caso, conviene igualmente consultar previamente sus horarios en la página web https://www.consum.es/supermercados/, ya que los horas de apertura y cierre de esta cadena pueden ser diferentes en cada tienda o ciudad.

Otras cadenas como Mercadona, El Corte Inglés, Carrefour, Lidl o Alcampo, abren este sábado todos o parte de sus tiendas en diferentes horarios para permitir las compras a su clientes.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen a la conductora del accidente mortal del puerto de Gandia por ir ebria y drogada
  2. 2 Valencia tendrá vuelo directo a una emblemática ciudad de Italia
  3. 3

    Pradas intensifica la presión sobre Mazón y aclara ahora que sí le informó del Es Alert
  4. 4 Detienen a la conductora del accidente mortal del puerto de Gandia por ir ebria y drogada
  5. 5 El by-pass y la Pista de Silla, colapsadas en la tarde de este viernes tras varios accidentes
  6. 6 Intenta estafar a un narco con 27.000 euros falsos y acaban los dos en prisión
  7. 7

    Los felices domingos del Rausell
  8. 8

    La incertidumbre se adueña del Palau aunque Mazón se resiste a dimitir
  9. 9

    La jueza obliga a Maribel Vilaplana a entregar el ticket del parking al que le acompañó Mazón tras comer durante la dana
  10. 10

    Más coches, adelantar la implantación a 2027 y llegar a más barrios, exigencias de la oposición para aprobar la Zona de Bajas Emisiones de Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias A qué hora abre y cierra hoy Consum: horario especial del sábado 1 de noviembre

A qué hora abre y cierra hoy Consum: horario especial del sábado 1 de noviembre