A qué hora abre y cierra hoy Consum: horario especial del sábado 1 de noviembre Los supermercados de la franquicia Charter mantendrán su horario habitual

Andoni Torres Valencia Sábado, 1 de noviembre 2025, 00:43 | Actualizado 01:06h. Comenta Compartir

Consum abrirá sus supermercados con horario especial este sábado 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. La mayoría de cadenas de supermercados y grandes superficies han dedicido aperturas excepcionales para evitar dos días seguidos de cierre al coincidir el día festivo con el sábado.

Los supermercados de Consum abrirán este sábado 1 de noviembre a las 09.00 y cerrarán a las 14.30 horas, con el fin de facilitar las compras a sus clientes. El domingo, las tiendas de la cadena permancerán cerradas, como es habitual.

Consum recomienda a sus clientes consultar previamente el buscador de su web (https://www.consum.es/supermercados/) donde aparece detallada toda la información de horario de cada una de sus tiendas.

Los supermercados de la franquicia Charter, que suelen abrir los días festivos, mantendrán su horario habitual. En este caso, conviene igualmente consultar previamente sus horarios en la página web https://www.consum.es/supermercados/, ya que los horas de apertura y cierre de esta cadena pueden ser diferentes en cada tienda o ciudad.

Otras cadenas como Mercadona, El Corte Inglés, Carrefour, Lidl o Alcampo, abren este sábado todos o parte de sus tiendas en diferentes horarios para permitir las compras a su clientes.