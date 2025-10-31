A qué hora abre y cierra El Corte Inglés: horario especial del sábado 1 de noviembre
Los centros de Valencia y Alicante abren sus puertas en el Día de Todos los Santos
Valencia
Viernes, 31 de octubre 2025, 22:55
Los centros de El Corte Inglés de Valencia y Alicante abrirán sus puertas este sábado 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, en su horario especial de festivos.
Esta ampliación del horario responde a la inclusión de estos establecimientos dentro de las Zonas de Gran Afluencia Turística de ambas ciudades, de acuerdo con la Ley 3/2018 de la Generalitat Valenciana, que regula la actividad comercial en esos lugares.
Los centros que abrirán sus puertas de 11:00 a 21:00 horas son:
-En Alicante, El Corte Inglés Maisonnave y El Corte Inglés Federico Soto.
-En Valencia, El Corte Inglés Pintor Sorolla, El Corte Inglés Colón, El Corte Inglés Nuevo Centro, El Corte Inglés Avenida de Francia y el Centro Comercial Ademuz-Hipercor.
El domingo 2 de noviembre, los centros de El Corte Inglés abrirán en horario de 11.00 a 21.00 horas.
Resto de España
La mayoría de las tiendas de El Corte Inglés en España abren sus puertas los domingos y festivos, pero los horarios pueden variar (el más habitual es de 11.00 a 21.00 horas), por lo que se recomienda consultarlos en la web oficial.
Otras cadenas como Mercadona, Consum, Carrefour, Lidl o Alcampo, abren también este sábado todas o parte de sus tiendas en diferentes horarios para permitir las compras a su clientes.