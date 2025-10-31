A qué hora abre y cierra El Corte Inglés: horario especial del sábado 1 de noviembre Los centros de Valencia y Alicante abren sus puertas en el Día de Todos los Santos

Andoni Torres Valencia Viernes, 31 de octubre 2025, 22:55 | Actualizado 23:29h. Comenta Compartir

Los centros de El Corte Inglés de Valencia y Alicante abrirán sus puertas este sábado 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, en su horario especial de festivos.

Esta ampliación del horario responde a la inclusión de estos establecimientos dentro de las Zonas de Gran Afluencia Turística de ambas ciudades, de acuerdo con la Ley 3/2018 de la Generalitat Valenciana, que regula la actividad comercial en esos lugares.

Los centros que abrirán sus puertas de 11:00 a 21:00 horas son:

-En Alicante, El Corte Inglés Maisonnave y El Corte Inglés Federico Soto.

-En Valencia, El Corte Inglés Pintor Sorolla, El Corte Inglés Colón, El Corte Inglés Nuevo Centro, El Corte Inglés Avenida de Francia y el Centro Comercial Ademuz-Hipercor.

El domingo 2 de noviembre, los centros de El Corte Inglés abrirán en horario de 11.00 a 21.00 horas.

Resto de España

La mayoría de las tiendas de El Corte Inglés en España abren sus puertas los domingos y festivos, pero los horarios pueden variar (el más habitual es de 11.00 a 21.00 horas), por lo que se recomienda consultarlos en la web oficial.

Otras cadenas como Mercadona, Consum, Carrefour, Lidl o Alcampo, abren también este sábado todas o parte de sus tiendas en diferentes horarios para permitir las compras a su clientes.