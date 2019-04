Las guerras internas del Consell dejan en el olvido el plan agrario de L'Horta Alquería y campos de huerta en Torrent. / Irene Marsilla La Unió pide que se destinen 35 millones de euros anuales | Ante los problemas de cultivos clásicos, la Fundación Assut propone explorar la viabilidad del cáñamo V. LLADRÓ VALENCIA. Lunes, 8 abril 2019, 00:25

El desarrollo de una nueva reunión entre agricultores y responsables de la Administración sobre la Ley de la L'Horta ha venido a confirmar que las guerras internas del Consell, entre el PSPV-PSOE y Compromís, mantienen en el olvido el Plan Agrario, que está previsto en dicha normativa y que debe apoyar la viabilidad de la actividad agrícola, garantizando las rentas de quienes cultivan los campos de la huerta protegida.

¿Cómo ha de cumplirse esa garantía de rentas, la viabilidad requerida, logrando mantener los cultivos y evitando su abandono, si la vía de los precios no es suficiente, porque son bajos cuando no ruinosos? Pues por la vía del presupuesto. Como además está anunciado y previsto, cumpliendo de paso el concepto moderno del 'pago por servicios ambientales'. O sea que si se obliga a unas personas a que sigan en lo que la ley quiere, porque interesa a todos los demás, el presupuesto resuelve que se ha de pagar por lo que se exige. Y en ello están todos de acuerdo, solo que no hay dinero, o quien debiera ponerlo ha decidido otras prioridades.

La reunión tuvo lugar el pasado sábado en la cooperativa de Poble Nou. Llamó la atención que no hubiera ningún alto cargo de la Conselleria de Agricultura, sólo de la de Vivienda y Territorio. Le preguntaron al secretario o autonómico José Luis Ferrando qué pasaba con el Plan Agrario y dónde estaba el dinero que debería estar inyectándose ya en L'Horta. Se mostró de acuerdo en la inquietud general, aunque desvió la atención hacia la Conselleria de Agricultura, pero matizando algo sorprendente: que la responsabilidad no es de la consellera, que es de su partido, sino del secretario autonómico Rodríguez Mulero,que es del PSPV. Cómo se nota que están en campaña electoral.

Como el tiempo va pasando sin que se vean realizaciones palpables, la preocupación se va extendiendo y se van soltando las cautelas. Joan Ramón Peris, fundador de La Unió de Llauradors, dijo claramente que si no hay un consejo agrario que resuelva con eficacia y se ponen al menos 35 millones de euros anuales no se logrará nada práctico, no se cumplirán los objetivos de la ley y no servirá de nada.

Con esa propuesta de 35 millones La Unió se acerca a los 37 que en su día propuso AVA-Asaja. Lo importante es que hay sintonía en el orden de magnitud y en el concepto mismo: mientras no haya plan agrario y dinero suficiente no se cumplirá el objetivo de le lay de revitalizar la huerta y asegurar a los agricultores unas rentas que les permitan continuar en ello.

Falta también orientación clara hacia lo que se puede cultivar. Muchas cosas que fueron tradicionales de L'Horta ya hace tiempo que no se pueden producir. Vicent Sales, presidente de la Fundación Assut, propone que se exploren las posibilidades de implantar el cáñamo, como se está extendiendo de nuevo en zonas del sur de la Comunitat Valenciana.

Ferrando destacó que al menos ya está la L'Horta protegida y libre de la especulación urbanística, a lo que le indicaron que si antes se construía en L'Horta era porque los ayutamientos lo permitían y la Generalitat lo autorizaba, mientras que lo que se espera de la ley de protección es que vaya mucho más allá en cuanto a la esencia agraria de la misma.

José Francisco Sales, de AVA-Asaja, advirtió que en el Consell de L'Horta, de 54 miembros, sólo está previsto que 4 sean agricultores, por lo que lamentó que «nos han dejado solos y apartados».