Guerola recibe el reconocimiento «RECUPEREM VALÈNCIA» por su labor en la recuperación tras la DANA

Guerola, empresa con más de 50 años de trayectoria en el sector de la construcción, ha sido distinguida con el reconocimiento «RECUPEREM VALÈNCIA» otorgado por la Generalitat Valenciana por su papel decisivo en la reconstrucción de infraestructuras viarias tras las riadas de octubre de 2024.

El galardón fue recogido por el presidente de la Compañía Jose Vicente Guerola, en un acto celebrado en el Saló de Corts del Palau de la Generalitat y presidido por el President de la Generalitat, Carlos Mazón, el Conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, y el resto del pleno del Consell, junto con el Presidente de la Diputació de València, Vicente Mompó.

El evento, que coincide con la celebración de la Semana Europea de la Movilidad, ha querido ser un reconocimiento al esfuerzo y eficacia de la colaboración público-privada para recuperar las infraestructuras dañadas y devolver a los ciudadanos la movilidad.

Respuesta inmediata y compromiso con la Comunitat Valenciana

En este sentido, desde los primeros momentos tras la DANA, Guerola activó de manera inmediata sus recursos humanos y técnicos para intervenir en las zonas más afectadas.

Gracias a su estructura consolidada, sus medios propios —canteras, plantas de hormigón y asfalto, maquinaria, transporte y planta de valorización de RCDs— y a una planificación avanzada basada en Lean Construction, la empresa pudo actuar con rapidez, seguridad y el menor impacto posible sobre su operativa habitual.

Entre las actuaciones más relevantes destaca la reparación de la carretera CV-36 y del puente de la CV-403, un acceso clave a Torrent esencial para restablecer la movilidad y garantizar la seguridad vial.

También destaca la intervención en el municipio de Algemesí, donde se han llevado a cabo 42 actuaciones para la retirada de lodos y vehículos en sótanos y garajes privados, movilizando hasta 45 operarios en los momentos de mayor intensidad. Además, la rapidez de ejecución fue clave para reducir riesgos sanitarios y devolver la normalidad a las viviendas afectadas.

Sin embargo, la actuación de Guerola no se ha limitado a estas intervenciones únicamente.

La empresa ha desarrollado una batería de proyectos adicionales, entre ellos:

-Más de 90 actuaciones de reparación en infraestructuras agrarias en municipios de las comarcas de la Ribera Alta, Ribera Baixa, l'Alt Maestrat, Alto Mijares y Alto Palancia, afectadas por taludes desestabilizados, caminos dañados y escorrentías.

-Reconstrucción de una estructura sobre el río Reatillo, en la carretera CV-395, en el término municipal de Requena, con graves daños estructurales.

-Actuaciones en zonas urbanas, como la pavimentación de un solar para su uso como patio escolar, además de limpiezas y reparaciones urgentes en entornos municipales.

-Apoyo técnico y operativo en tareas de limpieza y primera respuesta en diversos municipios durante los primeros días tras el temporal.

-Reposición de caminos forestales para prevención de incendios en diferentes localizaciones.

-Eliminación de contenedores soterrados en Catarroja.

-Demolición del CEIP Orba en Alfafar con graves desperfectos y peligro de derrumbe.

Unas acciones que reflejan el alcance y la versatilidad de una empresa que sabe adaptarse con eficacia a cada contexto y necesidad.

Y un despliegue, que no habría sido posible sin el esfuerzo de un equipo técnico altamente cualificado, formado por más de 200 profesionales —entre ingenieros, arquitectos y otros especialistas—, cuyo compromiso ha sido clave.

Un esfuerzo y compromiso que, José Vicente Guerola, presidente de la compañía, ha querido poner en valor: «este reconocimiento no es solo para Guerola, sino para todo nuestro equipo, que ha trabajado sin descanso para devolver la normalidad a miles de personas».

Sobre Guerola

Con más de 50 años de experiencia en el sector de la construcción, Guerola se ha consolidado como un referente en obra pública y privada en la Comunitat Valenciana. La compañía combina medios propios, desde canteras y plantas de producción hasta un completo parque de maquinaria, con procesos innovadores y eficientes que garantizan soluciones seguras, sostenibles y de calidad. Cuenta con sede central en Ontinyent y oficinas en Valencia.