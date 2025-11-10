Grupo La Plana inicia una nueva etapa de crecimiento con su Plan Estratégico 2026–2028

Suplementos Lunes, 10 de noviembre 2025, 13:09 Compartir

Grupo La Plana, empresa familiar con más de 50 años de trayectoria en el sector del packaging de cartón, ha presentado su nuevo Plan Estratégico 2026–2028, un proyecto que marca el inicio de una nueva etapa de crecimiento, transformación y fortalecimiento del modelo empresarial.

El plan establece los objetivos de crecimiento, facturación y líneas de acción que guiarán a la compañía durante los próximos tres años. La estrategia apuesta por la diversificación y la consolidación de las tres grandes áreas de negocio del Grupo —cartón ondulado, cartón compacto y PLV (publicidad en el punto de venta)— con la previsión de crecer un 50% en estos tres años.

Ampliar Showroom de Packaging Crevillente

En el ámbito geográfico, se prevé un crecimiento sostenido en el mercado nacional, con una apuesta decidida por reforzar la presencia en la zona centro y norte de España, además de consolidar su posición en la zona del Levante. Esta expansión responde al cumplimiento de los cuatro ejes estratégicos que guían la nueva hoja de ruta: potenciar la posición competitiva en el mercado, maximizar el valor del Grupo, consolidar la rentabilidad e impulsar una cultura basada en el talento y la excelencia.

Ampliar Discurso institucional del CEO del grupo, Juan Ignacio Piquer, en la Jornada de Puertas Abiertas

Asimismo, el plan renueva el propósito, la visión, la misión y los valores corporativos de Grupo La Plana, alineándolos con las exigencias de un entorno en constante evolución y con el compromiso firme de generar valor económico, ambiental y social.

Ampliar Visita al proceso productivo de Packaging Onda durante la Jornada de Puertas Abiertas

Para compartir esta nueva hoja de ruta, la compañía puso en marcha un amplio plan de comunicación interna y externa orientado a implicar a todos sus grupos de interés. Como broche final, más de 700 empleados/as y familiares participaron en una jornada de puertas abiertas para familias celebrada el pasado sábado, de forma simultánea en las seis plantas de producción del Grupo. El encuentro combinó la presentación de los principales ejes de la estrategia con una visita guiada del proceso productivo, actividades infantiles, una comida informal y un detalle conmemorativo para los asistentes. Todo ello en un ambiente cercano y participativo, fomentando el sentimiento de pertenencia y la cohesión del equipo.

Ampliar Nuevo logo del grupo

Esta nueva etapa llega acompañada de un restyling de la identidad corporativa, que incluye la actualización del logotipo y la imagen de marca. El rediseño refleja la evolución y modernización de Grupo La Plana, manteniendo la esencia de sus más de cinco décadas de historia, pero proyectando una imagen más actual, dinámica y coherente con su visión de futuro. Más que un cambio visual, esta renovación simboliza la mirada hacia adelante de la compañía, reafirmando su compromiso de crecer, innovar y avanzar junto a sus clientes, su equipo y la sociedad hacia un futuro más sostenible y competitivo.

