Grupo Pamesa anuncia la fecha de Cerámica Experience 2026
Celebrará su quinta edición del 23 al 27 de febrero
Viernes, 17 de octubre 2025, 15:22
Grupo Pamesa anuncia las fechas de la quinta edición de Cerámica Experience 2026, que celebrará su quinta edición del 23 al 27 de febrero. Una cita que vuelve a posicionarse como el gran punto de encuentro para arquitectos, interioristas y profesionales del diseño.
Durante cinco días, las ocho marcas del grupo —Pamesa, Geotiles, Ecoceramic, Prissmacer, Navarti, Tau, Ascale y Natucer— presentarán nuevas colecciones, materiales y tendencias que marcarán el camino del diseño y la arquitectura en los próximos años.
Con el lema «Una semana para brillar», Cerámica Experience 2026 promete una edición donde la innovación, la estética y la creatividad se unen para inspirar nuevas formas de entender el espacio y los materiales.
Cinco días, ocho marcas y una misma visión: seguir impulsando la cerámica hacia el futuro.