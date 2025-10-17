Grupo Pamesa anuncia la fecha de Cerámica Experience 2026

EXTRA Viernes, 17 de octubre 2025, 15:22 Compartir

Grupo Pamesa anuncia las fechas de la quinta edición de Cerámica Experience 2026, que celebrará su quinta edición del 23 al 27 de febrero. Una cita que vuelve a posicionarse como el gran punto de encuentro para arquitectos, interioristas y profesionales del diseño.

Durante cinco días, las ocho marcas del grupo —Pamesa, Geotiles, Ecoceramic, Prissmacer, Navarti, Tau, Ascale y Natucer— presentarán nuevas colecciones, materiales y tendencias que marcarán el camino del diseño y la arquitectura en los próximos años.

Con el lema «Una semana para brillar», Cerámica Experience 2026 promete una edición donde la innovación, la estética y la creatividad se unen para inspirar nuevas formas de entender el espacio y los materiales.

Cinco días, ocho marcas y una misma visión: seguir impulsando la cerámica hacia el futuro.