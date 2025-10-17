Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

GRUPO PAMESA

Grupo Pamesa anuncia la fecha de Cerámica Experience 2026

Celebrará su quinta edición del 23 al 27 de febrero

EXTRA

Viernes, 17 de octubre 2025, 15:22

Grupo Pamesa anuncia las fechas de la quinta edición de Cerámica Experience 2026, que celebrará su quinta edición del 23 al 27 de febrero. Una cita que vuelve a posicionarse como el gran punto de encuentro para arquitectos, interioristas y profesionales del diseño.

Durante cinco días, las ocho marcas del grupo —Pamesa, Geotiles, Ecoceramic, Prissmacer, Navarti, Tau, Ascale y Natucer— presentarán nuevas colecciones, materiales y tendencias que marcarán el camino del diseño y la arquitectura en los próximos años.

Con el lema «Una semana para brillar», Cerámica Experience 2026 promete una edición donde la innovación, la estética y la creatividad se unen para inspirar nuevas formas de entender el espacio y los materiales.

Cinco días, ocho marcas y una misma visión: seguir impulsando la cerámica hacia el futuro.

