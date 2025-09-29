Grupo Gimeno da paso a Nealis, una nueva era empresarial con vocación de escalar sus negocios a nivel global

EXTRA Lunes, 29 de septiembre 2025, 16:38 Compartir

Grupo Gimeno, con una sólida trayectoria de crecimiento y diversificación en el sector servicios durante más de 150 años, da paso a una nueva era empresarial bajo el nombre de Nealis, la nueva identidad de su holding que reorganiza sus actividades para escalar e impulsar sus negocios a nivel global.

Este movimiento es fruto de un proceso estratégico y consolida la ambición de la compañía por liderar el futuro con una imagen más profesionalizada y con una estructura más simplificada.

La consolidación de un periodo de expansión

Durante la última década, la compañía ha vivido una de las fases de crecimiento más dinámicas de su historia. Desde 2017 ha impulsado el crecimiento orgánico de sus negocios y ha incorporado sectores de alto potencial como la energía, la revalorización de residuos, las telecomunicaciones y los data centers, o el living, entre otros, actividades que complementan y aportan gran valor a su cartera de servicios.

Este proceso de expansión y diversificación ha permitido a Grupo Gimeno duplicar ingresos y rentabilidad, hasta conformar en la actualidad un grupo con más de 40 empresas, presencia en todo el territorio nacional y un equipo humano cercano a 8.000 personas. Todo ello, con la mirada puesta en seguir creciendo de manera exponencial en los próximos años.

El proyecto implica, por tanto, una nueva estructura de negocio más simplificada organizada en cuatro grandes áreas de negocio. El área de Agua y Medioambiente lidera la gestión eficiente de los recursos naturales, impulsando soluciones a través de la economía circular. El área de Instalaciones y Servicios asegura el funcionamiento óptimo de las infraestructuras esenciales de energía y telecomunicaciones, y el mantenimiento de edificios, instalaciones y centros de datos. El área de Infraestructuras y Real Estate proyecta y ejecuta soluciones no solo de construcción sino también de proyectos urbanísticos de desarrollo de suelo, viviendas y centros logísticos. Finalmente, el área de Hospitality que, más allá del turismo urbano y vacacional, ofrece espacios y experiencias orientadas a las nuevas formas de viajar, vivir o trabajar.

La constitución de Nealis como holding representa la evolución natural de este recorrido. Un paso que no solo refuerza las sinergias internas, sino también la era de las alianzas: una red de talento, conocimiento y capacidades cuyo propósito implica favorecer el impacto positivo sobre las ciudades, el entorno y la vida de las personas.

Una marca más potente para llegar más lejos

El lanzamiento de Nealis viene acompañado de un ejercicio de rebranding que trasciende lo visual. Es la imagen de una compañía que evoluciona para adaptarse a un entorno cada vez más competitivo, y que entiende que su fortaleza reside tanto en su amplia experiencia como en su capacidad de proyectar una imagen de marca más profesionalizada.

El nuevo nombre fusiona los conceptos de nueva etapa con el valor de las alianzas, y es que, en esta nueva era, la compañía refuerza también su compromiso con la colaboración. La identidad visual también se renueva: la «n» del logotipo se convierte en símbolo de marca, con forma de puente que une personas y ciudades.

Nealis quiere ser motor y catalizador de proyectos transformadores, fomentando las sinergias internas de sus diferentes negocios y desarrollando junto a aliados que compartan su visión y valores.