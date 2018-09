Grupo Cleop reduce un 85% su beneficio semestral y factura siete millones y medio

valencia. Grupo Cleop obtuvo un resultado de 58.000 euros en el primer semestre, un 85% inferior a los 379.000 de un año antes. Según comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la compañía elevó un 6% la cifra de negocio, a 7,6 millones de euros, gracias a la evolución del segmento de geriatría y de servicios, con una cartera de obras de 22,1 millones frente a los once millones del mismo periodo de 2017, por nuevas adjudicaciones de obras en España.

El Ebitda (resultado bruto de explotación) fue de 862.000 euros, frente al medio millón que obtuvo el primer semestre del año anterior.

Por segmentos de actividad, las ventas de la construcción representan el 23% del negocio y la gestión y explotación de servicios geriátricos el 61%, con unos ingresos de 4,6 millones que crecen por la evolución de la ocupación de los centros y la prestación de nuevos servicios.

Según Cleop, busca opciones de compra o firma de contratos de gestión sobre residencias en marcha en la Comunitat o en otras autonomías, que se sumarían a las seis que gestiona en suelo valenciano. También tiene un servicio de retirada de vehículos y gestión del Data Center.

En junio, se aprobó el convenio de acreedores de Gerocleop, filial dedicada a la asistencia de mayores en residencias, para pagar la deuda a los acreedores ordinarios, sin quita, en tres años con uno de carencia.

Según Cleop, pidió a la Agencia Tributaria la ejecución de las resoluciones del Tribunal Económico Administrativo Central acerca de no exigir a las filiales deuda derivada mientras no expire el periodo voluntario de pago del deudor principal. Y agrega que no procedía esa reclamación ni los embargos realizados, ni se tenía que haber producido la iliquidez que provocó el concurso de acreedores de dos filiales.