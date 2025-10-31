Gortázar reclama estabilidad política e inversiones en infraestructuras para evitar una nueva dana

Estabilidad política e inversiones en infraestructuras para evitar una nueva dana. Esas han sido las dos principales reclamaciones de Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank ... , para la provincia de Valencia en la presentación de resultados de la entidad del tercer trimestre, que dejan un nuevo récord de beneficios tras alcanzar los 4.397 millones de euros en lo que va de año.

Una vez presentadas las cifras de negocio, el máximo dirigente de la entidad con sede social en Valencia ha sido preguntado por la compleja situación política que se vive en la Comunitat derivada de la gestión de la dana. Gortázar no ha querido entrar en polémica, ya que según ha explicado él mismo CaixaBank como entidad siempre está «a disposición de ayudar a las administraciones». No obstante, el consejero delegado sí que ha aclarado que la estabilidad política es mucho más beneficiosa tanto para su entidad como para todo el sector bancario.

«Nosotros lógicamente estamos centrados en lo nuestro. Una cosa es lo que la entidad piensa y otra cosa es lo que los ciudadanos piensan. Yo también soy ciudadano y tengo mi opinión. Lógicamente, nos gusta más la estabilidad que la inestabilidad», ha asegurado Gortázar.

Más allá de la situación política, el consejero delegado de CaixaBank también ha entrado a valorar la reconstrucción de la zona más afectada por la dana y el impacto que ese proceso puede tener en la economía valenciana. Gortázar ha explicado que el «esfuerzo de la reconstrucción está ayudando a la economía», por lo que reina el optimismo respecto a las previsiones a corto y medio plazo en la Comunitat, siempre que la situación global, a la que Gortázar se ha referido para mencionar el peso de la Comunitat en el mercado de las exportaciones, no empeore.

A pesar de las sensaciones positivas que se extraen de la labor de reconstrucción, el máximo dirigente de CaixaBank ha lamentado tanto las vidas que se perdieron en la tragedia como las «tareas pendientes» que todavía no se han ejecutado. En esa línea, Gortázar ha urgido llevar a cabo inversiones en infraestructuras hidráulicas en un momento en el que los resultados macroeconómicos dan motivos para hacerlo.

«Parece que nos estamos olvidando de buscar la solución para que una desgracia como esta no vuelva a repetirse. La inversión que ha habido y no solo en la Comunidad Valenciana, sino en general en muchas cuencas en España, ha sido mucho menor de la que había habido antes y de la que se ha planificado. Creo que hay que aprovechar también las buenas cifras macroeconómicas para poner mucha atención en que esto no pueda repetirse», ha añadido.

Asimismo, en el inicio de la presentación, Gortázar ha aprovechado para tener un recuerdo con «las víctimas, las familias y toda la sociedad valenciana» tras el episodio del año pasado y ha garantizado que CaixaBank seguirá colaborando con diferentes iniciativas con la zona afectada por la dana.

Del mismo modo, el consejero delegado de la entidad ha reiterado el compromiso de CaixaBank con Valencia y ha confirmado su permanencia en la Comunitat «con carácter indefinido». «Estamos muy satisfechos de estar en Valencia y estamos aquí con carácter indefinido», ha indicado Gortázar.