Gonzalo Gortázar, antes de la rueda de prensa de resultado del tercer trimestre. LP

Gortázar reclama estabilidad política e inversiones en infraestructuras para evitar una nueva dana

El consejero delegado de CaixaBank anima a aprovechar el buen momento macroeconómico para «que no vuelva a repetirse» una catástrofe como la del año pasado

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Viernes, 31 de octubre 2025, 14:31

Comenta

Estabilidad política e inversiones en infraestructuras para evitar una nueva dana. Esas han sido las dos principales reclamaciones de Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank ... , para la provincia de Valencia en la presentación de resultados de la entidad del tercer trimestre, que dejan un nuevo récord de beneficios tras alcanzar los 4.397 millones de euros en lo que va de año.

