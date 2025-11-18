Gonzalo Bernardos advierte del riesgo que supone invertir en oro: «Estamos ante la mayor imprevisibilidad que hemos conocido» La inversión en este refugio es cada vez más habitual entre los ahorradores para buscar un crecimiento económico

Martes, 18 de noviembre 2025

Dado que el coste de vida aumenta cada vez más y los salarios siguen en ese período de estancamiento, muchos ahorradores han encontrado en el oro un refugio para conservar su patriomonio. El problema es que gran parte de estas personas suele estar más influenciada por modas que por la comprensión real del activo en el mercado.

Sobre este tema ha tratado recientemente Gonzalo Bernardos. En una charla en Finect Talks, de Abanca Inversiones, el profesor analizó el rally alcista del oro, el papel que juegan las modas de inversión y qué criterio deberían seguir los ahorradores para no caer en los mismos errores.

Al inicio de la intervención, el experto en economía pone el foco en que el oro no es el único activo refugio y que comparte el trono con dos que están fuertemente relacionados, la deuda pública estadounidense y el dólar.

Históricamente, explica, cuando uno ha funcionado especialmente bien como refugio, el otro pìerde brillo. Pero esto se cae cuando observamos la subida practicamente vertical del oro en los últimos dos o tres años. Bernardos explica este suceso a través de tres factores combinados.

Primero, la enorme cantidad de dinero creada por los bancos centrales desde la pandemia, que ha inflado la liquidez global. Segundo, que esos mismos bancos centrales han empezado a comprar más oro para reforzar sus reservas. Y tercero, un clima de incertidumbre bárbara que obliga a muchos inversores a refugiarse allí dónde aún ven estabilidad.

Para el experto no hay que buscar explicaciones más rebuscadas. Cuando los otros refugios tradicionales pierden fuerza, el oro absorbe buena parte de esa demanda.

Ahora bien, a su juicio el oro está muy caro y su continuidad dependerá en gran medida de cuándo vuelvan a fortalecerse los otros dos activos refugio. El problema de fondo es que vivimos en la «mayor imprevisibilidad del siglo XXI».

