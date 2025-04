El Gobierno predica en favor de la lucha biológica contra plagas pero luego no la facilita

Lunes, 14 de abril 2025, 00:10

Si los agricultores en general tienen crecientes problemas para luchar contra las plagas, por la prohibición de materias activas que funcionaban, los productores de caquis arrastran una situación todavía más grave, porque su mayor enemigo, el cotonet 'Pseudococcus longispinus', no tiene en estos momentos ningún insecticida para ponerlo a raya, lo que multiplica los daños en la cosecha, reduce los rendimientos y multiplica las pérdidas. Encima, el Ministerio de Transición Ecológica se niega a autorizar la cría masiva de su enemigo natural, el 'Anagyrus fusciventris', al considerarlo especie exótica, aunque abunda aquí en estado natural. Por un lado, el Gobierno predica en favor de la lucha biológica, pero luego no la facilita. Paradojas. Cirilo Arnandis defiende «que no se prohiba ningún modo de lucha contra plagas sin contar antes con alternativas viables suficientemente demostradas».