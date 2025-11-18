El Gobierno eleva al Consejo de Seguridad Nuclear la petición para prorrogar Almaraz

El Gobierno envió este lunes al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la documentación para activar el proceso de prórroga que solicitaron Iberdrola, Endesa y Naturgy ... para alargar la vida operativa de la central nuclear de Almaraz hasta junio de 2030, según confirman fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica.

El departamento capitaneado por Sara Aagesen ha demorado dos semanas este paso desde que las propietarias de la planta extremeña formalizasen la petición al Ejecutivo el 30 de octubre. Este documento será preceptivo y además vinculante tanto si tienen carácter negativo o denegatorio de una concesión como si son positivos y establecen una serie de condiciones para permitir que la central siga operando.

Ahora este organismo estudiará la posible prórroga, «al objeto de que el Regulador pueda analizarla desde la perspectiva de la seguridad nuclear y emita su correspondiente informe», señalan desde el Ministerio, y emitirá un informe al respecto. Es el CSN el que debe certificar que se cumplen las condiciones de seguridad radiológica y nuclear para retrasar tres años el cierre previsto. No obstante, este plazo se puede dilatar hasta cerca de dos años ya que como marca la normativa, puede alargarse hasta al menos dos meses antes de la fecha de caducidad de la autorización vigentes. Es decir, el 1 de septiembre de 2027, ya que el cese de actividad de la unidad 1 está previsot para el 1 de noviembre de ese año.

De forma paralela, el CSN seguirá estudiando el cierre de la central nuclear extremeña. También deberá emitir un informe sobre este proceso, que igualmente será preceptivo. En la actualidad sigue en vigor el calendario de cierre de 2019, que recoge que Almaraz cerrará entre 2027 y 2028.