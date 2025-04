El Gobierno da 11.800 euros por hectárea arrasada por la dana

El Ministerio de Agricultura tiene en consulta pública (tan solo hasta mañana día 15) un proyecto de orden con una nueva línea de ayudas por ... valor de 165 millones de euros, para agricultores afectados por la dana. El objetivo es facilitar que los interesados puedan acometer con sus medios los arreglos necesarios, sin esperar a los operarios de Tragsa, agilizando así la recuperación de las explotaciones dañadas.

El contenido de esta orden coincide con los planteamientos defendidos por AVA-Asaja, en el sentido de permitir a los propios interesados que realicen los trabajos de reparación, si así quieren hacerlo, dado que el gran volumen de reparaciones pendientes en las zonas afectadas se traduce en retrasos de Tragsa, la empresa pública encargada de ello. Quienes opten por esta vía recibirán el importe de la peritación de sus daños y podrán actuar directamente. Quien no quiera hacerlo, podrá esperar a que le llegue el turno de Tragsa.

También se incluye, como propuso el presidente de AVA, Cristóbal Aguado, la posibilidad de que sean indemnizados los dueños de parcelas agrarias arrasadas por las riadas y susceptibles de convertirse en dominio público hidráulico. Es decir, dejarían de ser agrarias, no se haría nada en ellas y se sumarían al cauce del río o barranco cuya crecida se llevó por delante plantaciones, tierra e instalaciones.

Sin embargo, afectados en estas condiciones consideran que la cuantía que se les ofrece en esta orden es escasa. Son hasta 11.800 euros por hectárea, no llega a mil euros por hanegada. Cabe que sea suficiente en algunos casos de secanos, pero no cuando se trata de hortalizas, cítricos u otros frutales en regadío. Se supone que dicha indemnización debe compensar por lo perdido y aproximarse a lo que le debe costar a cualquiera adquirir en otro lugar parcelas de similares condiciones, y es obvio que su precio es superior al ofrecido, así como es muy superior a 11.800 euros por hectárea lo que puede costar reponer los campos que fueron totalmente arrasados, donde hay que aportar gran cantidad de tierra vegetal, rehacer muros, plantar árboles, reponer el riego a goteo, etc. De todas formas, quien lo prefiera puede esperar a que le repongan lo perdido en similar estado al que había.

Estas ayudas juntan 117 millones del presupuesto del Estado y 48 del fondo de reserva de crisis de la PAC. Las cuantías por reparación, a quien decida hacerlo por su cuenta, fluctúan entre 5.200 y 9.900 euros por hectárea, en función de lo peritado. Si renuncian, se entiende que se acogerán a la reparación de Tragsa, cuando llegue el turno.