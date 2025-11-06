Unos galardones para poner de relieve la labor innovadora del campo valenciano

Suplementos Jueves, 6 de noviembre 2025, 00:33 Compartir

Hoy se celebra el acto de entrega de los Premis Agro, los galardones que cada año concede el diario LAS PROVINCIAS a las personas y empresas más destacadas del sector agroalimentario de la Comunitat Valenciana. Los premios vuelven a poner en valor el trabajo y la innovación de los proyectos e iniciativas que se esfuerzan por dignificar una profesión fundamental en la economía valenciana.

Desde las 18 horas, La Rotativa, el espacio de eventos situado en la antigua planta de impresión del periódico, acoge una gala presentada por la redactora de LAS PROVINCIAS María José Carchano y organizada con la colaboración de Banco Santander, como 'global partner', Patatas Aguilar, Kiwa y el Comité de Gestión de Cítricos (CGC). Los Premis Agro 2025 reconocen la labor de Madeinplant, en la categoría de Innovación; Benihort, en el apartado de Exportación; Hermanos Monrabal, Premio a la Integración Medioambiental; Quesos Catí, en la categoría de Transformación Agroalimentaria; la ganadera María Elvira Chorques, Mujer del Año; el colectivo de jóvenes agricultores valencianos, por su papel ante la dana del pasado año, Premio a la Iniciativa Joven, que será recogido en su nombre por el agricultor Rubén Bartual; y José Miguel Ferrer, doctor ingeniero agrónomo, Premio a Toda una Vida, por su larga trayectoria.

La jornada, que reunirá a lo más representativo del ámbito agrario y agroalimentario de la Comunitat Valenciana, contará con la intervención del conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, que repasará los retos del mundo agro valenciano en una entrevista, y culminará con la entrega de los galardones.

Los galardones, como en años anteriores, ha sido otorgados mediante el fallo de un jurado profesional, compuesto este año por Carles Peris, secretario general de La Unió Llauradora; Cristóbal Aguado, presidente de AVA-Asaja; Constanza Rubio, directora de la ETSI Agronómica y del Medio Natural de la Universitat Politècnica de València (UPV); Inmaculada Sanfeliu, presidenta del CGC; José Miguel Lorente Ayala, director de Instituciones de Banco Santander; y Jorge Alacid, jefe de Coordinación del diario LAS PROVINCIAS.

Galardonados

A partir de las 18.30 horas tendrá lugar la entrega de los galardones. En esta edición, el jurado ha reconocido el trabajo de siete empresas y profesionales por su labor y dedicación dentro del sector agroalimentario valenciano.

El Premi Agro a la Innovación distingue a proyectos que impulsan la tecnología, la digitalización y la investigación en este ámbito. Este año, el reconocimiento recae en Madeinplant, una empresa ubicada en el área científico-empresarial del Parc Científic de la Universitat de València, que desarrolla y aplica herramientas biotecnológicas de precisión para obtener variedades vegetales que respondan a los retos del sector.

Con sede en Benicarló, la cooperativa Benihort se llevará el Premi Agro 2025 en la categoría de Exportación, gracias su a sólida trayectoria en la distribución de frutas y hortalizas y su capacidad para alcanzar mercados internacionales. La Cooperativa Agrícola San Isidro, fundada en 1946, cuenta con una masa social de casi 1.800 asociados, con tierras fundamentalmente del norte de la provincia de Castellón.

En la categoría de Integración Medioambiental, el Premi Agro es para la empresa Hermanos Monrabal, formada por Javier Monrabal, miembro de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja), y su hermano Jorge Monrabal, ingeniero agrónomo. La compañía ha apostado por un sistema pionero de producción hidropónica en invernadero, que la ha convertido en uno de los principales productores de tomate hidropónico de la Comunitat Valenciana. Actualmente cultivan tres variedades: Rosa del Maestrat, Híbrido Óptima y Valenciano, todas ellas con un excelente comportamiento en hidroponía. Este tipo de producción e infraestructura es poco común en la Comunitat Valenciana y permite aumentar el rendimiento y ahorrar el agua utilizada.

El Premio a la Transformación Agroalimentaria recae en Quesos Catí, un proyecto que simboliza la unión entre tradición y desarrollo rural. En 1999, Miguel Vives Viñals regresó a su localidad natal para poner en marcha una iniciativa que hoy se ha consolidado como la Cooperativa Quesos de Catí. Su labor destaca por elaborar quesos de cabra ecológicos desde 2004, convirtiéndose en una cooperativa agroalimentaria de referencia en la Comunitat.

María Elvira Choques es la Mujer del Año en el campo valenciano. Esta ganadera de Enguera apuesta por la producción ecológica de ovino y caprino, así como por el cultivo sostenible de cereales, olivos y frutales. Secretaria de la Asociación Nacional de Criadores de Ovejas de Raza Guirra (Anguirra), Chorques defiende la conservación de la raza autóctona valenciana, que está actualmente en peligro de extinción. El proyecto le sirvió a principios de año para recibir el reconocimiento al Emprendimiento en el Sector Agrario rural en los Premios al Emprendimiento de las Mujeres Rurales de la Comunitat Valenciana, concedidos por la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca.

El galardón a la Iniciativa Joven ha recaído este año en los jóvenes agricultores afectados por la dana del pasado año y que ayudaron con su esfuerzo e inciativa en las duras lanbores de recuperación las primeras semanas tras la catátrofe. Recogerá el galardón, en representación del colectivo el agricultor valenciano Rubén Bartual.

Finalmente, el Premio Agro a Toda una Vida-Trayectoria rinde homenaje a José Miguel Ferrer, doctor ingeniero agrónomo con más de cuatro décadas dedicadas al servicio público, la docencia universitaria y la divulgación. En buena medida, Ferrer es considerado el impulsor de la implantación de la PAC en la Comunitat Valenciana, además de haber sentado las bases y ordenado las políticas públicas que propiciaron el desarrollo de la industria alimentaria. Su conocimiento, su trayectoria y su talante lo han convertido en un referente para todo el sector agroalimentario.