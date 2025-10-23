El futuro de la tecnología se define en VDS 2025 con 12.000 líderes globales, inversores y fundadores

Suplementos Jueves, 23 de octubre 2025, 00:50 Compartir

VDS 2025 se ha erigido como el evento tecnológico internacional en el que se define el futuro de la tecnología con 12.000 líderes globales, inversores y fundadores. Este evento tecnológico convierte a Valencia en la capital mundial de la innovación tecnológica y el emprendimiento. La octava edición de esta cita de referencia en Europa, que se celebra desde ayer y hasta hoy jueves en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, reúne, además, a más de 3.000 'startups', 1.500 corporaciones y 800 inversores con activos bajo gestión que superan los 300.000 millones de euros.

VDS 2025 ha vuelto a batir récords de asistencia internacional, un año más. Un 45% de los visitantes al evento tecnológico proceden de más de 120 países, lo que supone un incremento del 41% respecto a 2024.

Más de 600 ponentes, entre ellos fundadores de 300 'startups' internacionales que han conseguido más de 8.500 millones de euros de inversión, conforman el programa de ponencias que tienen lugar en los siete escenarios del evento, tres de ellos sobre el lago. Los referentes globales de la innovación tecnológica y la inversión se dan cita en el encuentro, que bajo el lema 'Collaborate Today. Transform Tomorrow' y con el concepto de 'Simbiosis' como eje narrativo propone una reflexión compartida sobre cómo la tecnología, conectada al propósito humano, puede ofrecer respuestas reales a los desafíos globales más urgentes.

Las personas, en el centro de la innovación

La solidaridad y la colaboración que se produjo tras las inundaciones provocadas por la dana de octubre de 2024 marcan el enfoque de esta edición. Como señaló ayer Juan Luis Hortelano, presidente de Startup Valencia, entidad organizadora del evento, «esta situación nos recordó la urgencia de actuar desde la innovación y la colaboración para construir ciudades más resilientes y sostenibles».

VDS 2025 arrancó ayer miércoles con un vídeo homenaje a los afectados por la dana. Hortelano recordó las iniciativas que desde el ecosistema tecnológico se pusieron en marcha, como 'Dana Help' y 'Adopta un Colegio', que movilizaron a 'startups', instituciones y a la sociedad civil para canalizar ayuda y recaudar de forma directa e indirecta cerca de un millón de euros destinados íntegramente a los afectados. «Aquella experiencia nos ayudó a entender que la resiliencia no puede limitarse a la reacción: debe formar parte del propio diseño de cómo innovamos», destacó el presidente de Startup Valencia.

Ampliar Primera jornada de VDS 2025. LP

La sostenibilidad y la diversidad tienen gran protagonismo en los paneles y ponencias, con énfasis en la cooperación entre 'startups', instituciones y corporaciones para desarrollar soluciones frente a retos climáticos y sociales. En este contexto, ayer se presentó la propuesta ganadora del 'hackathon' internacional 'Hack the Future', impulsado por e-Residency del Gobierno de Estonia y Startup Valencia, junto con los Ayuntamientos de Tallin y Valencia. Además, Pilar Mateo, científica, empresaria y VP de Impacto de Startup Valencia, presentó la iniciativa 'Woman Paint Too', que anima a las mujeres a transformar la adversidad en acción y la invención en esperanza. La artista Vesna González pintó a dos manos un lienzo que pudo conocer la comitiva institucional a su llegada.

Desde los siete escenarios de VDS se abordarán también durante la jornada de hoy las grandes tendencias de la tecnología global: desde las ciudades inteligentes y la infraestructura digital hasta la ciberseguridad, el espacio y la defensa, pasando por las tecnologías de consumo de nueva generación, el talento y el futuro del trabajo, la salud y la longevidad, la transición energética, así como la innovación científica y el 'deeptech'. Todas ellas planteadas desde un enfoque práctico y transversal que favorece la conexión entre 'startups', corporaciones, inversores e instituciones.

La claves para que las 'startups' escalen

VDS 2025 propone en esta edición una serie de paneles y encuentros con 'startups' diseñados para ofrecer a las 'startups' la experiencia y las claves esenciales para escalar con éxito. En la jornada de ayer, la actriz de Hollywood Kelly Rutherford, junto a Benjamin Buthmann (Koalo) y Sam Eshrati (TechBBQ), dialogaron sobre cómo alinear el propósito personal con la ambición profesional. Gillian Tans (Booking.com) e Ingrid Tappin abordaron cómo escalar compañías centradas en las personas en el contexto actual.

También Sacha Michaud, cofundador de Glovo, conversó sobre el tema con Enrique Linares, cofundador de Plus Partners y Letgo, en la charla 'The Real Road to Unicorn: Grit, Chaos and Everything in Between'. También Pablo Fernández (Clidrive), Sergio Furió (Creditas) y Paloma Vila (Endeavor España) compartieron sus conocimientos sobre crecimiento y las claves para reinvertir el éxito. Por su parte, Minh Le, cocreador de Counter-Strike, explicó cómo creó uno de los videojuegos más influyentes de la historia.

Ella McCann-Tomlin (Mews), Terence Guiamo (Just Eat) y Olivia McEvoy (Booking.com), moderados por Ingrid Tappin (Diverse Leaders in Tech), debatieron acerca de diversidad, equidad e inclusión y cómo estas políticas impactan en la estrategia de las compañías y en la retención de talento.

El encuentro reunió ayer por primera vez en España a los fundadores de ocho unicornios globales que han alcanzado una valoración superior a 1.000 millones de dólares: Creditas, Glovo, Remote, letgo, Mews, Exoticca, Qonto y ElevenLabs. El programa de este año también cuenta con la participación de tres compañías que tras alcanzar el estatus de unicornio hoy se han consolidado como grandes tecnológicas cotizadas: Booking.com, Just Eat y Adyen; las 22 'scaleups' europeas que crecen a ritmos superiores al 20% anual y más de 25 corporaciones internacionales como Microsoft, LinkedIn, IBM, PowerCo, Mapfre, Volkswagen, Amazon, Google, HubSpot, Hitachi, Just Eat, Booking.com, EHang o Hexaware Technologies, entre otras.

Inauguración institucional

La alcaldesa de Valencia, M.ª José Catalá, Ruth Merino, consellera de Hacienda y Economía, y Javier Gallardo, director Territorial de Valencia-Murcia del Banco Santander, participaron ayer en la inauguración institucional de VDS. Tras la foto oficial y el paseo por la zona de expositores, subieron al escenario para charlar con Pilar Mateo y Juan Luis Hortelano y Nacho Mas, presidente y CEO de Startup Valencia, respectivamente. La alcaldesa de Valencia destacó durante su intervención que este evento tecnológico internacional hace que la ciudad se sitúe por delante de Madrid y Barcelona. Catalá ha anunciado que el Ayuntamiento apoyará dos años más VDS. Además, en este escenario se hizo entrega a María Marced del premio honorífico 'VDS Ciudad de Valencia', por su destacada contribución al ecosistema tecnológico. La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo visitó a media mañana el espacio expositivo.

Foros temáticos

Opentop reunió ayer en VDS 2025 a referentes internacionales de la innovación portuaria en la tercera edición del Port Entrepreneurship International Congress (PEIC). La jornada arrancó con un diálogo inaugural entre Mar Chao, presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia, y Antonio Torregrosa, director general de la Fundación Valenciaport. La charla abordó la innovación logístico-portuaria que se genera en Valenciaport y su impacto internacional.

El programa destaca por sus 'keynotes' de primer nivel internacional, con las intervenciones de Grant Brown, de Hitachi, y Nil Angli, de la Agencia Espacial Europea.

También el sector aeroespacial y de defensa está presente en VDS 2025 con un foro impulsado por la Generalitat. Esta jornada, que tuvo lugar en la tarde de ayer, reunió a innovadores, 'startups' e instituciones para explorar cómo las tecnologías emergentes y la colaboración intersectorial impulsan la innovación, la sostenibilidad y la seguridad a escala global. Emanuele de Leonardis (Cathay Innovation), Fridtjof Berge (Antler) y Alejandro Rodríguez (IDC Ventures) trataron también en la jornada de tarde sobre estrategia de inversión. Mientras, las diez finalistas de la Competición Internacional de Startups de VDS presentaron sus proyectos. TaxDown, Spherical, Arkadia Space, Kreios Space, Spendbase, Latitudo 40, Zibra AI, Altum Sequencing, Spacebackend y Ceto Innovation han sido seleccionadas entre más de 1.200 candidaturas de 84 países. El jurado compuesto por Sebastien Lefebvre, 'partner' en Elaia; Manal Belaouane, 'principal' en HV Capital; Ramzi Rock, 'managing director' de Work in Progress Capital; Iryna Krepchuk, 'investment manager' de Trind Ventures; y Javier Megias, vicepresidente de inversores en Startup Valencia; es el encargado de seleccionar a las ganadoras en la categoría Early Stage y Growth Stage. Las galardonadas se darán a en la jorndada de hoy jueves. Además, en el Santander Stage, tuvo lugar la entrega de los Santander X Spain Awards.

En la jornada de hoy jueves, la inteligencia artificial será protagonista desde primera hora con 'AI as the New Infrastructure: Investing Beyond the Hype', a cargo de Christian Teichmann (Burda Principal Investments). Volodymyr Nosov (WhiteBIT) ofrecerá una ponencia sobre el papel del 'blockchain' como base de la nueva economía digital. También estará presente el exfutbolista y campeón de la Premier League Sol Campbell, en una conversación sobre historias de superación y éxito, y se celebrará un panel sobre cómo evaluar la idoneidad de los inversores con Hugo Arévalo (ThePowerMBA) y Luis Garay (Samaipata).

La jornada acogerá la intervención de Aubrey de Grey, referente mundial en investigación sobre longevidad, con una ponencia 'Taking Rejuvenation Research to Escape Velocity'. Posteriormente, Ana Peleteiro (Preply) explorará el futuro de la educación personalizada impulsada por IA. La ciberseguridad tendrá su espacio con Laura Urquizu, CEO de Red Points y, hacia el cierre del programa, Iñaki Berenguer, Co-Founder de Coverwallet & Managing Partner en LifeX Ventures compartirá su visión sobre el papel de Europa en la innovación global, en una conversación moderada por Mounia Berrada-Gouzi. En paralelo, el escenario Santander Stage acogerá la ponencia de Gwen Kolader (Hexaware Technologies) sobre liderazgo inclusivo en contextos internacionales. Además, se celebrará el Scalability Day, organizado por Adigital y EsTech, que se convertirá en un punto de encuentro para fundadores, inversores y expertos internacionales enfocado en estrategias de crecimiento y casos de éxito.

Apoyo de grandes corporaciones e instituciones

Este año, VDS cuenta con el apoyo de Banco Santander como patrocinador principal, con Valencia Innovation Capital del Ayuntamiento de Valencia como 'partner' anfitrión y e-Residency del Gobierno de Estonia como país hermanado. Además, numerosas empresas tecnológicas, 'startups' y organizaciones se suman como 'partners' estratégicos, contribuyendo al éxito y alcance global del evento: Wayra Telefónica, EY, Fundación LAB, CaixaBank DayOne, PowerCo, Volkswagen, IBM, OVHcloud, Mobile World Capital, Bit2Me, Adigital, ESTECH, Opentop de Valenciaport y MAPFRE. Entre los 'partners' tecnológicos que dan apoyo al evento destacan Microsoft, Amazon, Google for Startups y HubSpot for Startups.

VDS 2025 mantiene el respaldo de destacadas instituciones que consolidan el evento como un referente internacional en innovación y tecnología. Entre ellas, el Ministerio de Industria y Turismo del Gobierno de España, la Generalitat Valenciana a través de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), la Ciudad de las Artes y las Ciencias, TechFabLab, la Universitat de València (UV), el Parc Científic de la Universitat de València (PCUV), el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (UMH), la Universitat Politècnica de València (UPV), Enisa, CDTI, el Icex, Renfe y la Ciudad Autónoma de Melilla. Todas ellas colaboran activamente para reforzar el posicionamiento de Valencia como hub global de innovación y espacio clave para el intercambio de ideas, talento y soluciones tecnológicas.