Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Gordo de la Primitiva de hoy domingo deja una lluvia de premios por toda España con 19 ganadores y más de 183.369 euros
Vista de la central nuclear junto al embalse de Arrocampo en el municipio de Almaraz (Cáceres). G. Navarro

El futuro nuclear de España se juega en la central de Almaraz en tres fechas clave

Las empresas propietarias apuran las negociaciones para solicitar una prórroga en el calendario de cierre antes del 1 de noviembre

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Madrid

Lunes, 20 de octubre 2025, 00:17

Comenta

El rumbo energético de España en la próxima década se juega su futuro más inmediato en la central nuclear de Almaraz. A 200 kilómetros ... del Ministerio para la Transición Ecológica y los cuarteles generales de sus empresas propietarias, el horizonte de noviembre de 2027 se cierne como espada de Damocles sobre su primer reactor en un enclave rodeado de dehesas con la sierra de Gredos al fondo y que en este verano estirado hasta octubre amarillea como una derrota lenta. Iberdrola, Endesa y Naturgy, sus titulares, exprimen las negociaciones a contrarreloj para solicitar la ampliación de la vida útil de esta planta atómica mientras el Gobierno se mantiene firme en su postura de mantener el calendario como está y sin contrapartidas fiscales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet anuncia posibles rachas muy fuertes de viento y chubascos en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  2. 2

    Pura, la anciana de 97 años que lleva un año sin pisar la calle en Paiporta: «No quiero bajar mientras viva»
  3. 3 «No aprendemos de la historia por pura ignorancia»
  4. 4

    La vida de los investigados un año después de la dana: Pradas, abogada y profesora; Argüeso comisario de la Policía
  5. 5

    Cuatro encapuchados asaltan el Louvre por un balcón y roban joyas de la Corona francesa
  6. 6

    Edwards Lifesciences inicia la cuenta atrás para empezar a salvar 50.000 vidas al año desde Moncada
  7. 7 Andy Morales confirma la pelea con Lucas en el concierto de Mérida
  8. 8

    Marta Mercader, fallera mayor infantil de Valencia: «Los falleros son como una familia, siempre te protegen y están contigo»
  9. 9

    Mayrén Beneyto: «Nadie que yo no quisiera me llevó al huerto»
  10. 10 Así son las mejores patatas bravas de Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El futuro nuclear de España se juega en la central de Almaraz en tres fechas clave

El futuro nuclear de España se juega en la central de Almaraz en tres fechas clave