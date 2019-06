Emprender en Alicante con una franquicia inmobiliaria REMAX

Javier Sierra. Presidente de REMAX España. Alicante es una de las provincias que cuenta con una mayor presencia de oficinas franquicias a REMAX España. EXTRA Viernes, 7 junio 2019, 01:41

Con un total de 9 franquicias inmobiliarias, REMAX es todo un referente del sector de la intermediación inmobiliaria en la zona. Un gran presencia y posicionamiento obtenido entre otros aspectos por su sistema de trabajo único, basado en el servicio al agente inmobiliario y al cliente final. Esta compañía de origen norteamericano ha logrado en nuestra provincia trasladar un modelo que aboga por la profesionalización del sector, el trabajo en colaboración y la formación del agente inmobiliario. Javier Sierra, Presidente de la compañía de nuestro país, nos habla en esta entrevista de las claves del éxito de la compañía, presentando REMAX como una gran alternativa para emprendedores e inversores en el ámbito de la intermediación inmobiliaria

¿Es REMAX una agencia inmobiliaria más?

REMAX es mucho más que una agencia inmobiliaria tradicional, es una compañía de servicios inmobiliarios para el agente inmobiliario. Para poder ofrecer el mejor servicio al público, la clave está en los agentes que prestan dicho servicio. Por tanto, nuestro ADN, el foco de nuestro negocio, se centra en el desarrollo de personas que quieren emprender una carrera profesional en el sector inmobiliario, ofreciéndoles el mejor servicio y entorno para ayudarles a desarrollar su negocio.

2018 fue un año positivo para la compañía superando por primera vez la barrera de los 2.000 Agentes y con un crecimiento de entorno a un 25% ¿Qué es lo que más destacaría del ejercicio del 2018?

Efectivamente, 2018 ha sido un año de desarrollo y crecimiento para la red REMAX en España, en el que superamos las 160 licencias de franquicias con un dato a mi parecer muy significativo, y es que el 34% de las licencias vendidas en el pasado año se corresponden con segundas o incluso terceras oficinas de Brokers que ya son franquiciados nuestros. Algo que se traduce en la confianza depositada de nuestros franquiciados en el sistema REMAX y los resultados positivos que han obtenido con sus primeras licencias de franquicia.

También es digno de mencionar nuestro crecimiento en agentes asociados superando por vez primera en nuestra historia la cifra de los 2.000 Agentes inmobiliarios en nuestra red. Os recomiendo que pinchéis en este link donde podréis obtener más información sobre el positivo balance del pasado año.

¿Qué objetivos os habéis marcado para este 2019 teniendo en cuenta que ya casi hemos finalizado el primer semestre del año?

Somos muy positivos y estimamos cerrar el año con más de 180 oficinas y con más de 2.600 agentes asociados. Respecto a la facturación, tenemos previsto que supere los 45 millones de euros.

Alicante y resto de la Comunidad Valenciana cuentan con un mercado inmobiliario muy importante y de referencia para el resto del país. De hecho, en la actualidad REMAX tiene un gran presencia con 15 oficinas a lo largo de la comunidad, 9 de ellas en la provincia de Alicante…¿es la Comunidad Valenciana un lugar óptimo para emprender con una franquicia REMAX?

Alicante y el resto de la Comunidad Valenciana representan uno de los mercados inmobiliario más importantes de España, con un significativo negocio en clientes de toda España y de Europa; lo que hace que en cualquiera de sus localidades abrir un negocio inmobiliario y muy especialmente de la red REMAX con una amplia presencia global sea todo un acierto. No podemos obviar que el negocio inmobiliario de la Comunidad Valenciana proviene de clientes que viven en el resto de España y del mundo y que muy probablemente conocen ya la marca ya que seguramente tienen oficina en sus lugares de residencia, por lo que la demanda de clientes que ya conocen REMAX y nuestra forma de trabajar es muy alta en toda la región.

¿Cómo definirías el perfil de un franquiciado REMAX?

Realmente, no hay un perfil concreto de franquiciado REMAX, pero sí que ha de contar con una serie de actitudes y aptitudes que consideramos vitales para el óptimo desarrollo de una franquicia inmobiliaria REMAX. Y es que, ante todo han de ser personas con espíritu emprendedor y que compartan los valores y ADN de la compañía. No es necesario contar con experiencia previa en el sector, pero sí vital que cuente con capacidad de liderazgo y de gestión de equipos. En REMAX, el dueño de la oficina o Broker, adquiere un rol totalmente distinto al de una agencia inmobiliaria tradicional, centrando su negocio y actividad en formar equipos de trabajo conformados por agentes profesionales otorgándoles soporte y valiéndose de las herramientas especialmente diseñadas por REMAX, convirtiendo su oficina en un negocio rentable. De este modo, una oficina REMAX es una oficina de agentes autónomos que comparten gastos con el Broker y a cambio reciben altos ingresos y los mejores servicios profesionales; formación, tecnología de gestión, herramientas de marketing, etc. Este modelo permite al franquiciado inmobiliario asociar un gran número de agentes a su oficina sin aumentar sus gastos fijos comercializando grandes carteras de propiedades captadas en exclusiva. Estas particularidades han permitido que la media de Agentes Asociados por oficina, en España, supere en la actualidad los 20 agentes, llegando algunos de nuestros mejores franquiciados a contar con más de con más de 100 agentes asociados en sus oficinas.

¿Es REMAX una buena opción de negocio para emprendedores?

Sin lugar a duda, sí. Principalmente porque se trata de una apuesta segura, ya que aporta un modelo de negocio de éxito con resultados probados de más de 45 años de experiencia unido a un reconocimiento de marca a nivel mundial que permite a la agencia inmobiliaria crecer sin límites y contar a su vez con una red compuesta por más de 123.000 asociados a nivel mundial con la que compartir operaciones. A su vez, permite superar la estructura de autoempleo o pequeña agencia totalmente dependiente de la persona que la dirige o de muy pocos agentes, modelos en los que se crean y terminan la gran mayoría de las agencias en nuestro país. Por el contrario, un modelo de «gasto y beneficio compartido» del bróker con los agentes asociados autónomos a su oficina, como el que REMAX propone , le da al empresario la oportunidad de hacer crecer su negocio hasta convertirlo en lo que denominamos una «industria inmobiliaria», es decir; oficinas con grandes equipos comerciales que a su vez pueden ofrecer los mejores servicios profesionales especializados a esos agentes y que estos no pueden tener en una pequeña agencia, convirtiéndose dichas agencias en la opción más atractiva para los agentes profesionales en las que desarrollar su carrera profesional y para los empresarios tener un negocio de alta facturación y rentabilidad. Respecto al cliente final, REMAX es una opción muy atractiva, ya que logra que éstos estén representados por agentes profesionales que defienden sus intereses con los más altos estándares de profesionalidad, servicios y ética profesional. Recomiendo a todas las personas que estén barajando la idea de emprender en el sector de la intermediación inmobiliaria a que visiten www.franquiciaremax.es y contacten con nuestro equipo de expansión; ellos podrán aclarar todas sus dudas y aportar sin compromiso toda la información que necesiten.

¿Cómo apoya REMAX a sus franquiciados?

Trabajamos muy estrechamente junto con nuestros franquiciados en el desarrollo de sus oficinas, ofreciendo un constante apoyo en su día a día y bridándoles herramientas para optimizar ese desarrollo como campañas de marketing y publicidad, formación especializada, potentes herramientas para la generación de contactos, así como tecnología de vanguardia. A su vez, me gustaría resaltar el hecho de que fomentamos mucho el desarrollo horizontal para que los franquiciados colaboren entre ellos. Nuestro papel es de «dirección de orquesta» para que cada persona dentro de REMAX aproveche las ventajas y los beneficios que obtienen por pertenecer a la organización. Este es el papel de REMAX España

¿Qué os distingue del resto de franquicias inmobiliarias? ¿Cuál es vuestro valor añadido?

Sin duda, uno de nuestros aspectos diferenciales es la marca; algo que se traduce en confianza y éxito para el consumidor final. REMAX es una marca internacional y global, la compañía que más propiedades vende en el mundo, con 8.000 oficinas más de 123.000 agentes desarrollando su actividad en más de 100 países. Otro valor añadido importante es nuestra dimensión: cuanto mayor es la red, más presencia de marca, más posibilidades de cooperación interna, y más recursos para el desarrollo y la innovación. También resaltaría un modelo de negocio exitoso, diferencial y específico basado en la confianza y ayuda a las personas, con un know how que nos ha convertido en la franquicia no 1 del mundo. Todo ello, sin olvidarnos de la red: en REMAX apostamos por el desarrollo horizontal, pues trabajando juntos aportamos lo mejor de cada uno y aprendemos unos de otros. De hecho, gran parte de la formación es impartida por nuestros agentes. Y por último, el conjunto de servicios que acompañan al franquiciado: formación, soporte, tecnología, convenciones, etc.

REMAX ha sido designada por «Elección del Consumidor», y por tercer año consecutivo, como la compañía inmobiliaria mejor valorada por los consumidores españoles. ¿Cómo valoras esta designación?

Para nosotros, lo más importante de esta designación es que se trata de la opinión de nuestros clientes sobre nuestros servicios, y no hay mayor prueba de un trabajo bien realizado que la de un cliente satisfecho; de ahí que para nosotros sea un gran logro, ya que se trata de la valoración de nuestros clientes.