Un foro para analizar los retos económicos de futuro La jornada Business Talks, organizada por LAS PROVINCIAS y TodoAlicante, se celebra el próximo miércoles 22 en La Rotativa

Suplementos Sábado, 18 de octubre 2025, 00:48 Compartir

Un encuentro en el que poner el foco sobre los retos económicos de futuro que ante sí la Comunitat Valencia. Así se presenta la jornada Business Talks que organizan el próximo miércoles 22 de octubre los diarios LAS PROVINCIAS y TodoAlicante, con la colaboración de Caixa Popular, Consum, Florida Grupo Educatiu, Suma y la Autoridad Portuaria de Valencia.

El foro planteará cuestiones como cuál es el posicionamiento de la Comunitat en cuanto a la innovación, cuáles son los sectores productivos más relevantes, o qué proyectos ayudan a empresarios de todo tipo, ya se trate de cooperativas, empresas familiares, pymes o autónomos. Mediante intervenciones de representantes institucionales, debates con líderes empresariales de primer nivel y mesas redondas con expertos, el objetivo de la jornada es servir de inspiración el ecosistema empresarial valenciano.

La Rotativa, el espacio de eventos situado en la antigua planta de impresión de LAS PROVINCIAS, acogerá un amplio programa de ponencias y debates que concluirá con la intervención de Rafael Tamames, emprendedor, tecnólogo y especialista en inteligencia artificial (IA). El foro comenzará a las 18 horas con la inauguración a cargo del secretario autonómico de Industria, Comercio y Consumo, Felipe Carrasco, y continuará con un panel sobre innovación en el que unirán sus voces Javier Juanes, cofundador y director ejecutivo de la consultora tecnológica Casfid, y José Antonio Belso, director de Suma Gestión Tributaria, el organismo tributario de la Diputación Provincial de Alicante.

La asistencia es gratuita, con inscripción previa en la web business-talks.lasprovincias.es

El siguiente bloque estará centrado en las inquietudes y retos de futuro de la empresa familiar. Contará con la participación de Ema Boix, CEO de Emac Grupo y presidenta del Instituto Valenciano de la Empresa Familiar (Ivefa). El cooperativismo, uno de los puntales de la economía de la Comunitat Valenciana, ocupará el último de los paneles de la jornada. En él debatirán Javier Quiles, director de Relaciones Externas de Consum; Mercedes Herrero, directora general de Florida Grup Educatiu; y Paco Alós, director de Responsabilidad Social y Relaciones Institucionales de Caixa Popular. Tras la ponencia de Rafael Tamames se celebrará un pequeño espacio de 'networking' que los participantes podrán compartir tras el evento.

La asistencia a la jornada Business Talks es gratuita y está abierta a todas las personas que quieran participar. Solo es necesario inscribirse a través de la web oficial business-talks.lasprovincias.es.

Protagonistas del encuentro

El prestigioso conferenciante y formador Rafael Tamames ofrecerá la intervención más esperada dentro del programa de Business Talks. Tamames cuenta más de 25 años de experiencia como emprendedor en serie, empresario y tecnólogo, siempre ligado al sector de las tecnologías disruptivas, y ahora con la inteligencia artificial, lo que le permite tener un conocimiento profundo en las áreas de 'management', ética empresarial, gestión de personas, internacionalización y crecimientos exponenciales. En su perfil como conferenciante, formador y divulgador, se ha especializado en temáticas relacionadas con la IA, la digitalización y la transformación digital, el futuro del trabajo y la educación, el emprendimiento, intraemprendimiento, revolución industrial, propósito y cultura corporativa.

José Antonio Belso, director de Suma, es el máximo responsable de la entidad que gestiona el cobro de tributos de la Diputación de Alicante desde el año 2021. Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), es ponente habitual sobre cuestiones relacionadas con los impuestos y el uso de la inteligencia artificial en las haciendas locales. Bajo su dirección, el organismo ha obtenido diversos premios nacionales en materia de uso de la tecnología en gestión tributaria local.

CEO de Emac, Emi Boix es desde junio de 2024 la presidenta de Ivefa. Boix es la segunda generación al frente de una compañía líder en la creación de soluciones técnicas y decorativas para el sector de la construcción. Bajo su liderazgo, Emac ha desarrollado un proyecto constructivo con presencia en 110 países, con filiales en Italia y Estados Unidos, y entre sus logros se encuentran iniciativas como Trends Place, un innovador espacio que se plasmó en las instalaciones de la empresa en Quart de Poblet donde se exponen las nuevas tendencias del sector de la construcción. Al mismo tiempo, la compañía se convirtió en referente en I+D con su ERP, 'app' de realidad aumentada.

La directora general de Florida Grup Educatiu, Mercedes Herrero, es doctora en Economía Social y licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universitat de València (UV). Desde 2019, ocupa la dirección de Florida Universitària, siendo la segunda mujer en liderar esta institución. Con una destacada trayectoria como profesora e investigadora desde 1992, se distingue por su ferviente apoyo al cooperativismo y a la colaboración entre instituciones. Cooperativista practicante es también Paco Alós, director de Responsabilidad Social y Relaciones Institucionales de Caixa Popular, entidad en la que ha desarrollado toda su carrera profesional con distintas funciones en oficinas y los departamentos de Marketing y Negocio. También del mundo del cooperativismo valenciano llega Javier Quiles, director de Relaciones Externas de Consum. Quiles está vinculado a Consum Sociedad Cooperativa desde 1988 y ha ocupado distintos cargos de responsabilidad. Bajo su responsabilidad están las divisiones de comunicación corporativa, sostenibilidad, relaciones institucionales y asesoría jurídica. Además, ha desarrollado una destacada labor divulgativa y docente.

El programa se completa con la presencia de Javier Juanes, director ejecutivo de Casfid. Ingeniero de Caminos por la UPV y EMBA por la Universidad Europea, con más de una década de experiencia en el ámbito empresarial y tecnológico, es cofundador de una compañía que es líder en soluciones tecnológicas para eventos y sistemas de pago 'cashless'.