Florida Grup Educatiu: la educación que crece desde la cooperación

En el Año Internacional de las Cooperativas, se presenta la oportunidad para poner en valor el papel que constituye un modelo empresarial y económico que transforma el mundo. Cooperativas como Florida Grup Educatiu son ejemplo de cómo, desde la cooperación y el compromiso social, se construyen proyectos capaces de generar impactos reales.

En 1977, Florida Centre de Formació, Coop. V. nace con un objetivo claro: promover la formación para el desarrollo comarcal y económico de l'Horta Sud. Desde sus inicios, este grupo cooperativo valenciano se ha definido por su carácter ético y cooperativo. La igualdad, la diversidad, la solidaridad, el diálogo o la intercooperación han sido los principios que ha diseñado su hoja de ruta. Valores que, lejos de ser una simple declaración de intenciones, rediseñan y hacen crecer su modelo de gestión y su propuesta educativa.

Con más de 40 años de trayectoria, Florida ha conseguido consolidarse como un proyecto educativo de referencia en la Comunitat Valenciana. A lo largo de su historia, ha evolucionado hasta establecerse en el territorio mediante una red de centros y programas que abarcan desde la educación infantil hasta Estudios Superiores, pasando por estudios universitarios, formación profesional y de posgrados.

Ninos Escoles Infantils, con más de una decena de centros en las provincias de Valencia y Alicante, acompaña a la infancia desde los 0 a los tres años. Su propuesta educativa fomenta la autonomía, la educación en valores y el respeto a los ritmos y contextos individuales de cada niño y niña. Desde hace 15 años, esta red de escuelas construye espacios seguros, afectivos y cooperativos, y se ha ganado la confianza de más de un millar de familias.

Florida Campus Alzira ofrece formación desde los tres hasta los 18 años. Su modelo se basa en la innovación, el aprendizaje experiencial y colaboración comunitaria. Con más de 500 estudiantes, el centro promueve un aprendizaje competencial que prepara a los y las jóvenes para que jueguen un papel activo e integrador en la sociedad.

Florida Secundària, por su parte, potencia el aprendizaje a través de metodologías que motivan, despiertan la curiosidad y fomentan la autonomía del alumnado. Con enfoques como el trabajo por proyectos o las tareas interdisciplinares, se construye un itinerario educativo útil, aplicable al mundo real e inclusivo.

Florida Universitària representa el ámbito universitario y de formación superior de la cooperativa. Su modelo CoopLearning parte de una idea clara: el alumnado debe aprender a través de la práctica y sentirse protagonista de su proceso formativo. La conexión con el tejido empresarial, la orientación a las competencias y el fomento del emprendimiento son claves para que el alumnado pueda desarrollar todo su potencial, no solo académico, sino también humano.

Por último, La Magna, la Universidad Sénior de Florida Universitària, celebra este curso su vigesimoquinto aniversario de compromiso con la formación a lo largo de la vida. Este programa académico se orienta a ofrecer un espacio de aprendizaje activo, cultural y social para personas mayores que desean seguir ampliando sus conocimientos y experiencias. La iniciativa promueve la curiosidad intelectual, el pensamiento crítico y la participación, contribuyendo a visibilizar el valor del conocimiento sénior en la sociedad.

«Educamos para transformar». Es el pilar fundacional del modelo pedagógico de Florida Grup Educatiu. Siguiendo la idea de Bertrand Russell de que «la educación es formar la inteligencia y al mismo tiempo formar al ciudadano», la cooperativa busca formar personas que, además de ser profesionales cualificados, sean ciudadanos conscientes y comprometidos para fortalecer e impulsar su entorno más próximo.

Las personas siempre están en el centro. Se fomenta así su pensamiento crítico, se integra la diversidad, se organizar el trabajo en el aula de forma flexible, y se promueven relaciones basadas en el respeto y la participación. Todo ello desde un enfoque práctico, interdisciplinar y orientado a aplicar, de manera real, el conocimiento.

Florida Grup Educatiu ha sabido construir un ecosistema de aprendizaje coherente con sus valores cooperativos. En lugar de fragmentar su papel como empresa y como institución educativa, ha generado sinergias entre ambos ámbitos, aportando conocimiento, impulsando la innovación y contribuyendo al bienestar colectivo.

Esta visión integral se materializa en programas y actividades que no solo se enfocan en el aprendizaje curricular, sino también en el compromiso social: proyectos de Aprendizaje Servicio vinculados al entorno local, aulas cooperativas, metodologías activas como el aprendizaje basado en retos, e investigaciones orientadas a la mejora del sistema educativo.

Además, Florida ha creado alianzas sólidas con otros actores del territorio, lo que ha permitido que su impacto educativo tenga una proyección real y tangible en la sociedad valenciana. Desde la mejora del capital humano y la empleabilidad, hasta la dinamización social y cultural de su entorno más cercano, su papel va mucho más allá de la enseñanza.

