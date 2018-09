«La subida de salarios debe acompañarse de una rebaja fiscal que beneficie a las pymes» Iván Mañas, presidente de Ofydes, después de la entrevista. / Damián Torres Iván Mañas Presidente de la Asociación Valenciana de Oficinas y Despachos (Ofydes) El abogado afronta el cargo con el objetivo de conseguir un convenio laboral en la Comunitat que elimine diferencias entre provincias ELISABETH RODRÍGUEZ VALENCIA. Lunes, 3 septiembre 2018, 18:54

La Asociación Empresarial de Oficinas y Despachos (Ofydes) es la patronal que negocia el convenio colectivo de más de 16.000 trabajadores de la provincia de Valencia. Esta asociación engloba bufetes de abogados, despachos de arquitectos, economistas, consultores, entre otras profesiones. Desde hace apenas un par de meses, la organización cuenta con un nuevo presidente al timón, el abogado Iván Mañas, quien afronta el cargo con la expectativa de llevar el acuerdo laboral al ámbito autonómico por primera vez, ya que siempre se ha negociado a nivel provincial.

-¿Cómo afronta esta etapa al frente de la organización?

-Con ganas. Hay mucho campo para la negociación colectiva, algo que parecía que iba a dejarse de lado por la reforma de 2012, pero precisamente lo que hay que hacer es regular, no desregular más.

-¿Cómo y cuándo se fundó Ofydes?

-Se constituyó en los 80. La necesidad surgió cuando nos dimos cuenta que se iba a hacer extensivo el convenio colectivo de Cataluña a la Comunitat. Fue entonces cuando vimos que teníamos que tener nuestra propia representación empresarial. Fundamentalmente los graduados sociales fueron los que protagonizaron este impulso.

LAS CLAVES Desafíos. «En breves habrá una robotización que debemos tener en cuenta en la negociación colectiva. Peticiones. «Demandamos un cambio en la financiación autonómica y medidas de fomento de empleo. Balance. «El modelo de la anterior dirección ha sido positivo y me gustaría igualarlo e, incluso, mejorarlo». Retos. «Nos gustaría lanzar una bolsa de trabajo y [...] ofrecer conferencias de interés para los asociados».

-¿La negociación del convenio es a nivel autonómico o únicamente de ámbito provincial?

-La negociación del convenio colectivo en un principio fue provincial. Nunca ha sido de nivel autonómico pero es uno de mis principales objetivos, ponernos de acuerdo entre las distintas asociaciones territoriales, ya que hay diferencias importantes.

-¿Cuáles son las principales necesidades de este sector?

-Las mismas que en otros. Es un sector que tecnológicamente se ha visto afectado. Mi despacho se formó en 1959, entonces la evolución ha sido muy importante. Las nóminas se hacían a mano y ahora todo va por vía digital. Además, en breve habrá una robotización que tendremos que tener en cuenta en la negociación colectiva. El teletrabajo es otro de los desafíos que tenemos que abordar. Todo ello es parte de este sector, que no ha tenido una regulación específica y donde la base del convenio es del año 1980. Otro objetivo es ajustar las categorías profesionales respecto a las funciones que se realizan en cada una de ellas. Por ejemplo, la de auxiliar administrativo tendríamos que delimitarla de una manera más clara.

-¿Cuáles son las bases del convenio colectivo?

-Las bases son las mismas; desarrollar el proyecto que ya se inició pero adecuándose a los nuevos tiempos. Sobre todo en las cuestiones sobre documentación, propiedad intelectual y seguridad jurídica. Esto es una hoja de ruta para las relaciones laborales dentro de las asociaciones y los colegios profesionales y se aplica a más de 16.000 trabajadores.

-¿Cuántos asociados tiene Ofydes? ¿Y cuáles son sus principales objetivos a corto y medio plazo?

-Somos 250 asociados pero la idea es ir sumando más. Aparte de la negociación del convenio, también damos otros servicios como formación. Otra idea es lanzar una bolsa de trabajo. A través de nuestros asociados queremos ver cuáles son sus necesidades. Podríamos dar charlas sobre derecho del trabajo, marketing, entre otras disciplinas. En definitiva, nos gustaría ofrecer conferencias que sean de interés para nuestros asociados.

-¿Desde cuándo se encargan de negociar los acuerdos laborales?

-Llevamos 23 años haciéndolo. La idea es que las provinciales quieran contribuir con la asociación y que centremos la negociación para que afecte de la misma manera a todas las empresas de la Comunitat. Ahora mismo hay un convenio en Valencia que se está aplicando y hasta 2018 estamos cubiertos. En Castellón están paralizadas las negociaciones hoy por hoy. No se ha hecho jamás un convenio a nivel autonómico. Existen diferencias entre las provincias, entre ellas, salariales. Los convenios colectivos están para mejorar la situación del Estatuto de los Trabajadores pero lo que sería estupendo es que se pudiera centralizar todo y se pudieran eliminar esas diferencias salariales.

-¿Qué peticiones tienen para las administraciones públicas?

-Estamos demandando un cambio en el sistema de financiación de las comunidades autónomas. También interesan medidas de fomento de empleo que puedan servirnos para poder crecer y que se revise la carga fiscal en las pymes. El incremento de los salarios debe acompañarse también de un descenso de la carga fiscal para estas empresas para que todo evolucione.

-¿Qué balance hace de la trayectoria de Ofydes?

-Muy positivo, hemos ido evolucionando. Yo creo que el modelo de la anterior dirección ha sido positivo y me gustaría igualarlo e, incluso, ir a mejor. Una de las cosas que se han hecho es buscar un convenio nacional impulsado desde la propia asociación, dentro de la Federación Nacional de Consultoría y Servicios Profesionales (Fenac), pero se paralizó porque la Fenac no tenía experiencia en negociación colectiva. Mi objetivo no es continuar por ese camino, de hecho, queremos cerrar ese capítulo y continuar con el objetivo autonómico.