Hacienda paga intereses de demora a los mutualistas jubilados

IRPF ·

Los herederos de los fallecidos con derecho al ajuste pueden pedir la devolución correspondiente

Andoni Torres

Andoni Torres

Valencia

Martes, 30 de septiembre 2025, 20:31

Los mutualistas jubilados que cotizaron entre 1967 y 1978 y sufrieron una doble tributación en sus cuentas por fin están comenzando a recibir las aportaciones entregadas por error. Hacienda ha empezado ya a pagar a los que pidieron a la Agencia Tributaria que les devolviera el dinero abonado de más. Cobrarán además intereses de demora.

Los primeros contribuyentes están recibiendo el mensaje «La Agencia Tributaria ha emitido una comunicación a nombre del contribuyente», que les avisa de que se han inciado ya los trámites de la devolución, según informa la OCU. En la comunicación se notifica que se ha ordenado el pago del importe indebidamente pagado y, además, consta la liquidación de intereses de demora

La Agencia Tributaria rectifica la declaración correspondiente a cada año reclamado y emite una notificación. Si se ha reclamado varios ejercicios, es posible que no se reciban las comunicaciones de todos los ejercicios en el mismo día.

Los mutualistas que aún no hayan solicitado la devolución del dinero que pudiera corresponderles, deben hacerlo cuanto antes, mediante el formulario específico disponible en la web de la AEAT (Formulario de solicitud de devolución).

Consulta aquí el folleto de Hacienda dirigido a los mutualistas

Según explica la OCU, los herederos de los mutualistas fallecidos con derecho al ajuste, pueden pedir la devolución correspondiente a Hacienda por internet, usando Clave Móvil, certificado electrónico o DNI-e. Además, tienen que presentar el acta de sucesión para actuar como representante del difunto, así como el formulario de solicitud de devolución.

