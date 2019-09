Femeval critica la parálisis y el aumento de altos cargos El presidente considera «desmesurados» los gastos de estructura de la Generalitat y expresa su preocupación por los recortes presupuestarios EP Jueves, 26 septiembre 2019, 00:37

valencia. El presidente de Femeval, Vicente Lafuente, criticó ayer los gastos de estructura «absolutamente desmesurados» del Consell, «con nuevas direcciones generales y consellerias», al tiempo que expresó su «preocupación» por posibles recortes presupuestarios, pendiente de las entregas a cuenta, la liquidación del IVA de 2017 y del extra FLA y ante el escenario de nuevas elecciones generales el 10-N.

Lafuente realizó estas declaraciones tras presentar 'Viaje a Metal Land', un juego de Minecraft para acercar a los alumnos de Secundaria las «oportunidades laborales» que ofrece estudiar un grado de Formación Profesional (FP) de metal.

Además, se mostró «muy preocupado» porque, a su juicio, «en la Comunitat aún no se ha arrancado a trabajar, cuando no es un cambio de gobierno, sino que es la continuidad del anterior». En su opinión, «está constituido estructuralmente pero no ha empezado a trabajar y eso es un problema grandísimo».

El presidente de Femeval cuestionó que «así como en otras legislaturas decían que primero era las ideas y luego las personas, aquí han sido primero las personas y un coste de gastos de estructura absolutamente desmesurado». Y avisó de que, si se suma que «va a haber recortes de todo tipo en todas las consellerias, es la tormenta perfecta».

En cuanto a los ajustes, advirtió de que «si hacemos recortes en la economía productiva, no hay recaudación de impuestos y la gente no tiene dinero en el bolsillo para consumir, y va a ser difícil mantener el sistema de sanidad y educación».

También señaló que «las políticas industriales necesitan un respaldo administrativo importante», vital para «el aumento de la industria, el PIB o el sistema de bienestar».

A nivel nacional, reclama «estabilidad jurídica, económica y social» y advierte de que la falta de Gobierno impide tener un «posicionamiento» en el marco macroeconómico y «eso nos puede costar caro».